Таранд: Украине нужны поставки мощного оружия прямо сейчас, а не через год

Я думаю, что очень важным сигналом стало вчерашнее заявление президента ФРГ, у которого нет особенной власти, но есть значительный авторитет, благодаря которому его слова можно воспринимать как задающие какой-то курс. Он четко сказал, что Германия должна отказываться от российских газа и нефти. Если Германия примет такое решение, то она будет ему следовать. Я, правда, ожидал, что Владимир Путин сам может отказаться от поставок газа в Европу, поскольку он пообещал, что закроет кран для тех, кто не будет платить за газ в рублях. Но, кажется, это было примерно из той же оперы, что и его угрозы применения ядерного оружия.

- Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России предложил организовать мирные переговоры с Владимиром Зеленским в Будапеште. Помимо Путина и Зеленского, Орбан, по его собственным словам, пригласил на переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. По утверждению Орбана, ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что для таких переговоров нужны будут «определенные условия». Есть ли на самом деле какие-то реальные условия, на которых Путин пойдет на переговоры с Зеленским? Или в действительности такая возможность им даже не рассматривается?

- Виктор Орбан, безусловно, является очень опытным политиком, но элементарных принципов дипломатической работы он не знает. С предложениями об организации таких встреч можно выступать тогда, когда у тебя есть предварительное согласие ото всех участников. Я уверен, что Орбан не разговаривал об этом с Зеленским, и полагаю, что и с Макроном и Шольцем у него тоже не было таких договоренностей и обсуждений. Путину, наверное, хотелось бы вернуться к так называемому нормандскому формату, где он чувствовал бы себя увереннее, чем сидя перед всем НАТО или всем Евросоюзом. Но я думаю, что это была просто инициатива Орбана, которому захотелось показать, что он является лидером глобального уровня, каковым он, конечно, на самом деле не является. Ну и, безусловно, ему хочется быть в ладах со старым другом. К сожалению, у моделей власти в Венгрии и России сейчас много общего.

- Посольство Эстонии в Украине сообщило на этой неделе, что в Украину прибыла очередная партия оружия из Эстонии. В партию вошли противотанковые ракеты, противотанковые мины, гранатометы, ручные гранаты, гаубицы, боеприпасы. Посольство указало, что надо делать еще больше, чтобы Украина осталась свободной, в связи с чем Эстония призывает и другие европейские страны предложить Украине необходимое оружие и военную поддержку. После того, как мир узнал о преступлениях в Буче, можно ли ожидать, что западные страны будут еще активнее действовать в этом направлении и оружейные поставки в Украину будут только увеличиваться?

- Вне всякого сомнения, чудовищные кадры из Бучи будут оказывать влияние, потому что они влияют на каждого нормального человека. Это будет работать так, что просто станет тяжелее представлять аргументы в пользу того, что надо, условно говоря, отправить Украине только 200 гранат, потому что если отправить 250, то тогда разозленная Россия может начать ядерную войну. Поэтому сейчас важнее всего не то, что делают конкретно Эстония или Чехия, которая пообещала поставлять Украине танки, пусть и не самые современные, а то, что будут делать США. США уже делают много, и Великобритания тоже, и если эти две страны убедят и Францию с Германией взять на себя долю такой ответственности, тогда у Украины появится достаточно оружия. Причем и такого, с помощью которого Украина сможет освободить от захватчиков всю свою территорию. Но крайне важно, чтобы это оружие поставлялось Украине прямо сейчас, нынешней весной, а не через, допустим, год.

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