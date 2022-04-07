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Таранд: Украине нужны поставки мощного оружия прямо сейчас, а не через год

Павел Соболев
Таранд: Украине нужны поставки мощного оружия прямо сейчас, а не через год
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  • Закрытие российских дипмиссий в Эстонии не останется без ответа со стороны Москвы
  • В вопросе отказа Европы от российских энергоносителей решающей будет позиция Германии
  • Виктор Орбан преувеличивает свое значение на международной политической арене

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, бывший депутат Европарламента, бывший канцлер МИДа Эстонии Индрек Таранд в числе прочего ответил на вопросы, касающиеся высылки из Эстонии сотрудников российских дипмиссий и пятого пакета санкций ЕС в отношении РФ.

- МИД Эстонии на этой неделе вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты, в которой было сказано, что Эстония закрывает генконсульство России в Нарве и консульский отдел посольства России в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников российских дипмиссий, семь из которых имеют дипломатический статус. Эти лица должны покинуть Эстонию к 30 апреля. Такие шаги МИД Эстонии предпринял после публикации страшных материалов о преступлениях российской армии в городе Буча. Принятые в отношении российских дипмиссий в Эстонии меры на данный момент достаточны? Или Эстония могла бы действовать еще смелее, по примеру Литвы, которая объявила персоной нон грата посла России?

- Мое личное мнение таково, что особой смелости высылка посла даже и не требует. Особенно если сравнивать со смелостью, которая нужна на поле боя. При этом я думаю, что даже в самые мрачные времена какие-то каналы для дипломатии нужно оставлять и не закрывать посольства полностью. Я совсем не хочу сказать тем самым, что Литва сделала что-то неправильно. Литва — суверенное государство, которое само прекрасно знает, как ему поступать. Эстония же приняла меру, которая в большей степени затронет консульских работников.

Нужно также понимать, что если у Эстонии в российских дипмиссиях работает около 30 сотрудников, то у России в эстонских — более 150, что довольно странно, потому что Эстония — не слишком ведь большая страна. Когда имеется так много людей, у некоторых из них наверняка появляется время, чтобы заниматься разведывательной деятельностью. С практической точки зрения эстонский шаг можно признать довольно твердым, поскольку всем же понятно, какие последуют ответные меры. Закрытие эстонских миссий в Санкт-Петербурге и Пскове, конечно, повлияет на людей, которые там живут. Но ясно, что и на дипломатической арене нужно было как-то реагировать на публикацию этих страшных материалов о российских военных преступлениях.

- Еврокомиссия предложила поэтапно отказаться от импорта российского угля на 4 миллиарда евро в год в рамках пятого пакета санкций. Другие предложения в рамках пятого пакета касаются запрета на импорт российских технологий и товаров на сумму еще в 10 миллиардов евро. Обсуждается тема закрытия портов ЕС для российских судов. Однако эти меры должны быть поддержаны всеми 27 государствами Евросоюза. Тот шок, который испытал мир после публикации фотографий из Бучи, обеспечит новым санкциям единодушную поддержку в Евросоюзе? Или же некоторые страны, у которых есть сильная энергозависимость от России, например, Венгрия, могут начать тормозить этот процесс?

- Венгрия, может, и попробует тормозить, но тогда Будапешту придется узнать, что применение седьмой статьи Европейского договора может оказаться для него не за горами. Но в вопросе об угле, например, уже начались разговоры со стороны некоторых членов ЕС, что, возможно, тема требует дополнительных исследований, и так далее. Очень похожие вещи происходили в Эстонии, Латвии и Литве с санкциями против Лукашенко. Балтийские страны активно требовали санкций, а потом выяснилось, что на наших рынках бизнес лукашенковских госпредприятий только разрастался.

Я думаю, что очень важным сигналом стало вчерашнее заявление президента ФРГ, у которого нет особенной власти, но есть значительный авторитет, благодаря которому его слова можно воспринимать как задающие какой-то курс. Он четко сказал, что Германия должна отказываться от российских газа и нефти. Если Германия примет такое решение, то она будет ему следовать. Я, правда, ожидал, что Владимир Путин сам может отказаться от поставок газа в Европу, поскольку он пообещал, что закроет кран для тех, кто не будет платить за газ в рублях. Но, кажется, это было примерно из той же оперы, что и его угрозы применения ядерного оружия.

- Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России предложил организовать мирные переговоры с Владимиром Зеленским в Будапеште. Помимо Путина и Зеленского, Орбан, по его собственным словам, пригласил на переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. По утверждению Орбана, ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что для таких переговоров нужны будут «определенные условия». Есть ли на самом деле какие-то реальные условия, на которых Путин пойдет на переговоры с Зеленским? Или в действительности такая возможность им даже не рассматривается?

- Виктор Орбан, безусловно, является очень опытным политиком, но элементарных принципов дипломатической работы он не знает. С предложениями об организации таких встреч можно выступать тогда, когда у тебя есть предварительное согласие ото всех участников. Я уверен, что Орбан не разговаривал об этом с Зеленским, и полагаю, что и с Макроном и Шольцем у него тоже не было таких договоренностей и обсуждений. Путину, наверное, хотелось бы вернуться к так называемому нормандскому формату, где он чувствовал бы себя увереннее, чем сидя перед всем НАТО или всем Евросоюзом. Но я думаю, что это была просто инициатива Орбана, которому захотелось показать, что он является лидером глобального уровня, каковым он, конечно, на самом деле не является. Ну и, безусловно, ему хочется быть в ладах со старым другом. К сожалению, у моделей власти в Венгрии и России сейчас много общего.

- Посольство Эстонии в Украине сообщило на этой неделе, что в Украину прибыла очередная партия оружия из Эстонии. В партию вошли противотанковые ракеты, противотанковые мины, гранатометы, ручные гранаты, гаубицы, боеприпасы. Посольство указало, что надо делать еще больше, чтобы Украина осталась свободной, в связи с чем Эстония призывает и другие европейские страны предложить Украине необходимое оружие и военную поддержку. После того, как мир узнал о преступлениях в Буче, можно ли ожидать, что западные страны будут еще активнее действовать в этом направлении и оружейные поставки в Украину будут только увеличиваться?

- Вне всякого сомнения, чудовищные кадры из Бучи будут оказывать влияние, потому что они влияют на каждого нормального человека. Это будет работать так, что просто станет тяжелее представлять аргументы в пользу того, что надо, условно говоря, отправить Украине только 200 гранат, потому что если отправить 250, то тогда разозленная Россия может начать ядерную войну. Поэтому сейчас важнее всего не то, что делают конкретно Эстония или Чехия, которая пообещала поставлять Украине танки, пусть и не самые современные, а то, что будут делать США. США уже делают много, и Великобритания тоже, и если эти две страны убедят и Францию с Германией взять на себя долю такой ответственности, тогда у Украины появится достаточно оружия. Причем и такого, с помощью которого Украина сможет освободить от захватчиков всю свою территорию. Но крайне важно, чтобы это оружие поставлялось Украине прямо сейчас, нынешней весной, а не через, допустим, год.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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