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Житель Эстонии, просивший деньги на покупку внедорожников для украинцев, получил в ответ и поддержку, и брань

Яанус Вогельберг
Житель Эстонии, просивший деньги на покупку внедорожников для украинцев, получил в ответ и поддержку, и брань
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Фото: Kuvatõmmis.

Андрес Мокс, запустивший кампанию по сбору средств на покупку внедорожников для украинцев, на сегодняшний день приобрел несколько машин, которые сейчас ждут доставки в Украину. В ходе кампании он получил как слова поддержки, так и гневные письма, если не сказать обратную связь от путинистов, пишет Postimees.

Мокс для покупки внедорожников инициировал кампанию по электронной почте, многие эстонские предприятия получили письмо с просьбой о поддержке. На первый взгляд инициатива вызвала скорее скептические отклики. «Вероятно, я был первым человеком в Эстонии, который начал заниматься этой темой. Люди не были уверены, смогу ли я доставить машины в Украину», — сказал Мокс.

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