Житель Эстонии, просивший деньги на покупку внедорожников для украинцев, получил в ответ и поддержку, и брань

Андрес Мокс, запустивший кампанию по сбору средств на покупку внедорожников для украинцев, на сегодняшний день приобрел несколько машин, которые сейчас ждут доставки в Украину. В ходе кампании он получил как слова поддержки, так и гневные письма, если не сказать обратную связь от путинистов, пишет Postimees.