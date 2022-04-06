Фото и видео ⟩ Пруд у посольства России в Вильнюсе окрасили в красный цвет

По словам представителя столичного самоуправления Литвы, цель этой кампании - помочь привлечь внимание мира к военным преступлениям России.

Красный цвет пруда должен подчеркивать ответственность России за "военные преступления против украинцев".

Во время акции через красный пруд переплыла чемпионка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Рута Мейлутите. Ее заплыв символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы.

Юлия Самороковская, пресс-секретарь Вильнюсской полиции, сообщила, что акция протеста была согласована со службами охраны окружающей среды и что использованное красящее вещество не наносит вреда окружающей среде.

Авторами идеи являются создатель журналистской платформы NARA Беата Тилмантайте, Неринга Рекашюте и Аурелия Урбонавичюте.