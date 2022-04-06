КаПо подозревает двух человек в нарушении международных санкций. Они связаны с порталом Sputnik

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в прошлом году, есть основания подозревать, что Елена и Мати-Дмитрий через портал Sputnik Meedia создали для находящегося под санкциями лица доступ к финансовому ресурсу стоимостью более 350 000 евро. Согласно подозрению, деньги поступили из Российской Федерации. Кроме того, они продолжали управлять порталом после санкций, введенных Европейским Союзом 1 марта 2022 года. Подозрение предъявлено в соответствии с параграфом 931 Пенитенциарного кодекса.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн пояснил, что уголовное дело было возбуждено по подозрению в экономических связях, запрещенных международными санкциями: «Евросоюз ввел международные санкции за международные преступления против украинского государства и народа. Нарушение санкций является преступлением против мира».

«Мы не будем давать оценку контенту, опубликованному на портале, в рамках этого уголовного производства», — добавил Перн.

«Международные санкции — важный инструмент для восстановления мира, который Россия начала нарушать в отношении Украины еще в 2014 году. К сожалению, уже больше месяца Россия и ее армия идут еще дальше и в дополнение к преступлениям против мира совершили преступления против человечности и военные преступления», — сказал руководитель Департамента полиции безопасности Гаррис Пуусепп.

Расследование и сбор данных о преступлениях против мира, в том числе о нарушении санкций, является приоритетом для эстонского государства. «Мы относимся к расследованию преступлений против мира с максимальной строгостью закона и делаем все возможное, чтобы предварительное расследование было завершено тщательно и максимально эффективно», — сказал Пуусепп.