Возведение причала для приема танкера-газовоза к осени этого года возможно только в Эстонии. Об этом "Актуальной камере" заявил министр экономики Таави Аас, пишет Rus.ERR.
Из всех стран Балтии терминал по перегрузке сжиженного газа первым появится в Эстонии
Из всех стран Балтии терминал по перегрузке сжиженного газа первым появится в Эстонии
Стоимость проекта - 20 млн евро; причал необходим для того, чтобы снизить зависимость от российского газа.
"Поскольку возможности построить причал к осени есть только у нас, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы сделать что-то вместе. И сейчас идет процесс оформления по совместной работе с судном", - сказал Аас.
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