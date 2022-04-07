Организаторы ЧМ по футболу в Катаре признали, что эксплуатировали рабочих

Признание эксплуатации произошло после расследования, проведенного Amnesty International, в котором говорилось, что охранников заставляли работать в условиях, которые она назвала «принудительным трудом», с превышением максимально разрешенной 60-часовой рабочей недели и без выходных в течение месяцев или даже лет.

Катар не предоставил подробностей о злоупотреблениях, совершенных субподрядчиками, работающими на Клубном чемпионате мира и Кубке арабских государств в 2021 году.

Катар не предоставил подробностей о злоупотреблениях, совершенных субподрядчиками, работающими в том числе и на Кубке арабских государств в 2021 году.

«Три компании были признаны несоответствующими требованиям в ряде областей, — говорится в заявлении организаторов чемпионата мира по футболу в Катаре. - Эти нарушения были совершенно неприемлемыми и привели к принятию ряда мер, включая внесение подрядчиков в список наблюдения или черный список, с тем, чтобы они не работали над будущими проектами, включая чемпионат мира по футболу, прежде чем сообщать об этих подрядчиках в Министерство труда для дальнейшего расследования и мер».