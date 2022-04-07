Организаторы чемпионата мира по футболу, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года в Катаре, признали, что рабочие подвергались эксплуатации во время работы по контракту на подготовительные турниры FIFA в странах Персидского залива, сообщает AP News.
Организаторы ЧМ по футболу в Катаре признали, что эксплуатировали рабочих
Признание эксплуатации произошло после расследования, проведенного Amnesty International, в котором говорилось, что охранников заставляли работать в условиях, которые она назвала «принудительным трудом», с превышением максимально разрешенной 60-часовой рабочей недели и без выходных в течение месяцев или даже лет.
Катар не предоставил подробностей о злоупотреблениях, совершенных субподрядчиками, работающими на Клубном чемпионате мира и Кубке арабских государств в 2021 году.
Катар не предоставил подробностей о злоупотреблениях, совершенных субподрядчиками, работающими в том числе и на Кубке арабских государств в 2021 году.
«Три компании были признаны несоответствующими требованиям в ряде областей, — говорится в заявлении организаторов чемпионата мира по футболу в Катаре. - Эти нарушения были совершенно неприемлемыми и привели к принятию ряда мер, включая внесение подрядчиков в список наблюдения или черный список, с тем, чтобы они не работали над будущими проектами, включая чемпионат мира по футболу, прежде чем сообщать об этих подрядчиках в Министерство труда для дальнейшего расследования и мер».
«Многие из охранников, с которыми мы разговаривали, знали, что их работодатели нарушают закон, но чувствовали себя бессильными бросить им вызов, — сказал Стивен Кокберн из Amnesty International. - Физически и эмоционально истощенные рабочие продолжали приходить на работу под угрозой финансовых санкций или, что еще хуже, расторжения контракта или депортации. Несмотря на прогресс, которого Катар добился за последние годы, наше исследование показывает, что злоупотребления в частном охранном секторе, спрос на который будет возрастать во время чемпионата мира по футболу, остаются систематическими и структурными».