Ограничения на поездки в мире смягчаются неравномерно

Латвия и Швеция больше не требуют при въезде ковид-сертификат, а Финляндия требует, сообщает ERR.

Из популярных туристических мест сертификат все еще нужен в Египте, Турции, Испании, Греции, а также на Мальте, Кипре и в США.

Такая же ситуация и с защитными масками в самолетах. Авиакомпании SAS, LOT, SWISS и WIZZ Air отменили масочный режим, но в других самолетах он пока сохраняется.