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Ограничения на поездки в мире смягчаются неравномерно

rus.postimees.ee
Ограничения на поездки в мире смягчаются неравномерно
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Чемоданы в Таллиннском аэропорту. Иллюстративное фото.
Чемоданы в Таллиннском аэропорту. Иллюстративное фото. Фото: Remo Tõnismäe

Различные страны мира одна за другой смягчают коронавирусные ограничения для заграничных поездок, но картина остается пестрой.

Латвия и Швеция больше не требуют при въезде ковид-сертификат, а Финляндия требует, сообщает ERR.

Из популярных туристических мест сертификат все еще нужен в Египте, Турции, Испании, Греции, а также на Мальте, Кипре и в США.

Такая же ситуация и с защитными масками в самолетах. Авиакомпании SAS, LOT, SWISS и WIZZ Air отменили масочный режим, но в других самолетах он пока сохраняется.

Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой внимательно изучать последние требования страны назначения и авиакомпаний.

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