Различные страны мира одна за другой смягчают коронавирусные ограничения для заграничных поездок, но картина остается пестрой.
Ограничения на поездки в мире смягчаются неравномерно
Ограничения на поездки в мире смягчаются неравномерно
Латвия и Швеция больше не требуют при въезде ковид-сертификат, а Финляндия требует, сообщает ERR.
Из популярных туристических мест сертификат все еще нужен в Египте, Турции, Испании, Греции, а также на Мальте, Кипре и в США.
Такая же ситуация и с защитными масками в самолетах. Авиакомпании SAS, LOT, SWISS и WIZZ Air отменили масочный режим, но в других самолетах он пока сохраняется.
Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой внимательно изучать последние требования страны назначения и авиакомпаний.