Уничтоженная Бородянка: голоса из-под завалов, расстрелы и мародерство. Что происходило в городе под Киевом во время оккупации

К вечеру 1 марта он решил, что нужно перебраться в какое-то более удаленное от российских военных место, поэтому отправился в другое убежище на окраине города.

бородянка Фото: BBC

Когда на следующее утро он вернулся, здание было в руинах, а подвал, где он спасался с друзьями и соседями, был завален обломками бетона и стали.

"Я вернулся в 08:30 утра, а квартира уже была разрушена. За меня молились мама, жена и дочь. До того, как это все произошло, я слышал разговоры, что российские танковые колонны ездят по городу и стреляют по всему подряд. Сначала я в это не верил, а потом увидел, как они обстреливают дома мирных жителей", - говорит Дмитрий.

Бородянка Фото: BBC

Жена Дмитрия Светлана, которая вернулась в город, пыталась разобрать завалы в разрушенной квартире матери Дмитрия в соседнем доме. Само здание уцелело. Она рассказала мне, что российские военные мешали попыткам спасти выживших.

"Это все были наши соседи, - сказала она. - После обстрелов люди слышали голоса из под завалов, но российские солдаты не дали возможности кого-то откопать. Пригрозили начать стрельбу, если попытаются".

"Под завалами осталось много людей", - говорит еще одна местная жительница по имени Мария. Она пытается сортировать вещи, которые еще могут пригодиться, и относит мусор в контейнер за домом. "У меня душа болит. Я знала всех этих людей. Мы знали, что они там, с самого первого дня, но они не давали нам их вытащить", - рассказывает она.

Мария и многие другие рассказали мне, что российские войска занимались мародерством. По ее словам, россияне "украли все, что блестело". "У меня даже нижнее белье забрали. Все побили, все выпотрошили… все разрушено", - говорит Мария.

Многие местные жители уехали из Бородянки еще 24 февраля, когда началось вторжение. Те немногие из них, кто вернулся, сейчас бродят по руинам своего города, ошеломленные и безутешные.

Светлана Гонтарь, только что вернувшаяся в город, разрыдалась, увидев, во что превратился ее дом. "Тут было так зелено. Было очень красиво. Здесь учились дети. У нас было три школы, техникум и музыкальное училище. Сейчас у нас ничего не осталось. Дети потеряли свое детство, свои воспоминания, все", - со слезами говорит она.

Бородянка Фото: BBC

Возле украинского православного храма местный священник отец Дмитрий следит за раздачей хлеба. Он говорит, что сам видел, как российские снайперы убивали мирных жителей.

"Это было 2 марта возле заправки. Мы ехали, а за нами еще две гражданские машины. Их просто расстреляли", - говорит Дмитрий.

"С тех пор, как россияне ушли, мы пытаемся оказывать гуманитарную помощь, в основном за счет поставок из Западной Украины. Но это должна быть еда, которая долго хранится. У большинства людей до сих пор нет ни электричества, ни тепла", - рассказывает священник.

Наиболее масштабные разрушения в Бородянке могли стать результатом только авианалетов или попадания баллистических ракет. Законы ведения войны защищают гражданских лиц, и их убийство является преступлением, если только они не участвуют в военных действиях.

Если не появятся доказательства того, что многоквартирные дома были военными объектами, их разрушение и гибель сотен людей, тела которых, по данным полиции, все еще лежат под завалами, могут быть приравнены к военному преступлению.

бородянка Фото: BBC

Сообщений о действиях российских войск в Украине, которые могут быть военными преступлениями, становится все больше. Один из вопросов заключается в том, какого возмещения могут ждать пострадавшие и их семьи.

Лучшим примером последнего времени был трибунал в Гааге, перед которым предстали виновные в преступлениях во время войны в бывшей Югославии в 1990-х годах. Он действовал на основе решения Совета Безопасности ООН.

Но Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето, так что этот путь, скорее всего, для Украины будет закрыт.