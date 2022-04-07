Департамент: дороги по всей Эстонии могут быть опасно скользкими

В переданном BNS сообщении отмечается, что в Тартуском уезде, в центральной и северной части Эстонии на дорогах смесь снега и реагентов или мокрый снег.

В остальных регионах Эстонии на основных и вспомогательных дорогах в основном покрытие влажное после обработки реагентами, однако из-за сильных колебаний температуры и продолжающихся осадков местами могут возникнуть опасно скользкие участки.

В северной части Эстонии в четверг с утра идет снег, на юге страны — мокрый снег и дождь, а также ледяной дождь.