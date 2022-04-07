Транспортный департамент предупредил, что в четверг с утра дороги по всей Эстонии местами могут быть опасно скользкими.
Департамент: дороги по всей Эстонии могут быть опасно скользкими
Департамент: дороги по всей Эстонии могут быть опасно скользкими
В переданном BNS сообщении отмечается, что в Тартуском уезде, в центральной и северной части Эстонии на дорогах смесь снега и реагентов или мокрый снег.
В остальных регионах Эстонии на основных и вспомогательных дорогах в основном покрытие влажное после обработки реагентами, однако из-за сильных колебаний температуры и продолжающихся осадков местами могут возникнуть опасно скользкие участки.
В северной части Эстонии в четверг с утра идет снег, на юге страны — мокрый снег и дождь, а также ледяной дождь.
Ветер юго-восточный — южный, 3-9 м/сек, в районе Рижского залива юго-западный, 12 м/сек. В Северной Эстонии температура воздуха около трех градусов мороза, на островах и в южной части страны — от нуля до четырех градусов тепла.
Ключевые слова