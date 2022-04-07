В воскресенье гонка Формулы-1 впервые за три года вновь пройдет в Австралии, пишет AP News. Австралийский гонщик Даниэль Риккардо надеется, что перерыв и ремонт трассы, в дизайне которой он принимал непосредственное участие, помогут вернуть удачу на его родном треке.
После трехлетнего перерыва F1 возвращается в Австралию
Гонщик McLaren Риккардо и его соперники в Формуле-1 готовятся к новой трассе в Альберт-парке на Гран-при Австралии — вплоть до двух пятничных тренировок накануне субботней квалификации они не выйдут на модернизированную трассу с обновленным покрытием.
Благодаря австралийскому гонщику два поворота на ней были убраны, а пять других расширены, чтобы обеспечить больше возможностей для обгона.
«Не приписываю себе заслуг, но несколько лет назад, когда возникла мысль о том, что можно сделать для того, чтобы гонки стали лучше, я немного участвовал в обсуждении по поводу модернизации трассы, — сказал Риккардо. - Это всегда был интересный маршрут трасса, но по воскресеньям на ней было довольно сложно выполнять обгоны из-за схемы и характера трека. Теперь вы увидите совершенно другую гонку».
Действующий чемпион серии F1 Макс Ферстаппен, выигравший вторую гонку сезона в Саудовской Аравии две недели назад, сказал, что рад вернуться в Австралию после отмены Гран-при 2020 и 2021 годов из-за пандемии COVID-19.