После трехлетнего перерыва F1 возвращается в Австралию

Гонщик McLaren Риккардо и его соперники в Формуле-1 готовятся к новой трассе в Альберт-парке на Гран-при Австралии — вплоть до двух пятничных тренировок накануне субботней квалификации они не выйдут на модернизированную трассу с обновленным покрытием.

Благодаря австралийскому гонщику два поворота на ней были убраны, а пять других расширены, чтобы обеспечить больше возможностей для обгона.

«Не приписываю себе заслуг, но несколько лет назад, когда возникла мысль о том, что можно сделать для того, чтобы гонки стали лучше, я немного участвовал в обсуждении по поводу модернизации трассы, — сказал Риккардо. - Это всегда был интересный маршрут трасса, но по воскресеньям на ней было довольно сложно выполнять обгоны из-за схемы и характера трека. Теперь вы увидите совершенно другую гонку».