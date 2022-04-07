Старейшина Ласнамяэ: мы стараемся сделать все, чтобы успокоить и поддержать

За все время о Ласнамяэ сложились немало стереотипов, к которым глава района относится крайне негативно. Один из них, обсуждаемый в последнее время, заключается в том, что многие русскоязычные ласнамяэсцы поддерживают политику Владимира Путина и не верят в войну в Украине. «Не считаю корректным делать выводы обо всех жителях района, о работниках организаций, о представителях определенной национальности, исходя из одного-двух примеров. Люди все разные», - говорит Юлианна.

Как отмечает старейшина Ласнамяэ, разобраться, как рождается тот или иной стереотип, крайне непросто. «С одной стороны, мы живем в такое время, когда у людей нет лишнего времени. Я, например, не смотрю телевизор уже много лет. Все интересующие меня передачи я могу найти в интернете и посмотреть тогда, когда мне будет удобно. Если бы не моя работа, то думаю, что я бы еще меньше времени уделяла новостям и соцсетям, а значит, информировать меня об происходящем было бы достаточно сложно. С другой стороны, мы живем в условиях переизбытка информации. Я сама иногда захожу на разные каналы в социальных сетях и периодически поражаюсь некоторым публикациям, которые явно далеки от реальности (это касается не только войны). К сожалению, сегодня мы говорим не только о военных действиях на территории Украины, но и о коммуникационной войне и, конечно, у неподготовленного человека может возникнуть фрустрация от этого бешеного потока информации», - рассуждает она.