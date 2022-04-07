По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в марте повысился по сравнению с февралем на 2,7% и по сравнению с мартом 2021 года – на 15,2%. Товары были дороже по сравнению с мартом прошлого года на 13,7% и услуги – на 18,1%.
В марте инфляция ускорилась до 15%
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с мартом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – они составили более трети от общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество было дороже на 72,1%, теплоэнергия (отопление) – на 27,4% и сетевой газ – на 72%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили менее четверти от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 38,3% и дизельное топливо – на 53,2%», – сказала Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с мартом прошлого года более всего подорожал картофель (на 127,3%), прочие растительные масла (на 43,7%), свежая рыба (на 30,6%), мука и крупы (на 27,6%), а также кофе (на 27,2%).
Изменение индекса потребительских цен выше 15,2% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года последний раз наблюдалось в ноябре 1996 года, когда оно составляло 16,4%.
В сравнении с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен на моторное топливо, которое составило почти половину от общего повышения индекса. За месяц бензин подорожал на 13,8% и дизельное топливо – на 25,2%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2022
Группа товаров
Mарт 2022 –март 2021 %
Февраль 2022 –
Март 2022, %
15,2
2,7
Продукты питания и безалкогольные напитки
13,8
1,4
Алкогольные напитки и табак
3,4
0,3
Одежда и обувь
5,4
3,0
Жильё
35,4
3,9
Домашнее хозяйство
11,6
1,3
Здравоохранение
5,2
0,5
Транспорт
25,3
8,8
Связь
-2,8
1,0
Досуг
8,0
0,7
Образование и детские учреждения
14,2
0,0
Питание вне дома, размещение
9,3
0,9
Различные товары и услуги
6,7
1,1