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В марте инфляция ускорилась до 15%

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В марте инфляция ускорилась до 15%
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Marko Saarm / Sakala

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в марте повысился по сравнению с февралем на 2,7% и по сравнению с мартом 2021 года – на 15,2%. Товары были дороже по сравнению с мартом прошлого года на 13,7% и услуги – на 18,1%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с мартом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – они составили более трети от общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество было дороже на 72,1%, теплоэнергия (отопление) – на 27,4% и сетевой газ – на 72%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили менее четверти от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 38,3% и дизельное топливо – на 53,2%», – сказала Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с мартом прошлого года более всего подорожал картофель (на 127,3%), прочие растительные масла (на 43,7%), свежая рыба (на 30,6%), мука и крупы (на 27,6%), а также кофе (на 27,2%).

Изменение индекса потребительских цен выше 15,2% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года последний раз наблюдалось в ноябре 1996 года, когда оно составляло 16,4%.

В сравнении с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен на моторное топливо, которое составило почти половину от общего повышения индекса. За месяц бензин подорожал на 13,8% и дизельное топливо – на 25,2%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2022

Группа товаров

Mарт 2022 –март 2021 %

Февраль 2022 –

Март 2022, %

ВСЕГО

15,2

2,7

Продукты питания и безалкогольные напитки

13,8

1,4

Алкогольные напитки и табак

3,4

0,3

Одежда и обувь

5,4

3,0

Жильё

35,4

3,9

Домашнее хозяйство

11,6

1,3

Здравоохранение

5,2

0,5

Транспорт

25,3

8,8

Связь

-2,8

1,0

Досуг

8,0

0,7

Образование и детские учреждения

14,2

0,0

Питание вне дома, размещение

9,3

0,9

Различные товары и услуги

6,7

1,1

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