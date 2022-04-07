Трагедия — это война в Украине, а распад пар в танцах — ерунда

«Является ли трагедией то, что распались четыре пары в танцах на льду? Трагедия — это спецоперация на Украине, а распад пар в танцах — это ерунда. Сложно сказать, на кого сможем рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Главное, чтобы этот олимпийский цикл состоялся. Сейчас вообще пока не о чем говорить. Образовалось несколько новых пар: они же не просто так разбивались, а по каким-то причинам. Может быть, эти пары будут даже лучшего качества. Давайте подождём и посмотрим», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.