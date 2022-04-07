«Реал» обыграл «Челси» благодаря хет-трику Бензема

Карим Бензема открыл счёт в игре на 21-й минуте. Винисиус Жуниор и Бензема разыграли стеночку на грани офсайда, бразилец, получив обратный пас, слева ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину. Через 3 минуты Лука Модрич в касание совершил кросс в штрафную «Челси», откуда Бензема головой пробил под дальнюю штангу, а Эдуард Менди не смог дотянуться до мяча.

За 5 минут до конца первого тайма Кай Хаверц сократил отставание хозяев. В позиционной атаке Жоржиньо совершил обводящую подачу в штрафную, а Хаверц набежал и головой отправил мяч в сетку ворот. К 46-й минуте Карим Бензема оформил хет-трик. Эдуард Менди сыграл по мячу за пределами штрафной, но пас на Антонио Рюдигера перехватил Бензема, после чего Карим поразил пустые ворота. Ранее Бензема оформил дубль за 3 минуты.