Эстония будет готова к бомбовому удару к концу следующего года

В отличие, например, от Финляндии, где есть бомбоубежища почти на 4,4 миллиона человек, у нас ситуация тревожная: что будет в случае нападения? Государство попытается решить эту проблему к концу следующего года с помощью дополнительного пакета средств в размере 86 миллионов евро, выделяемого правительством для укрепления внутренней безопасности и защиты населения, пишет Postimees.