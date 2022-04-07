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Эстония будет готова к бомбовому удару к концу следующего года

Хенри-Лаур Аллик
Эстония будет готова к бомбовому удару к концу следующего года
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Война на Украине заставила страну действовать. Вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару представили государственный план по обеспечению защиты населения в случае бомбовой атаки.
Война на Украине заставила страну действовать. Вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару представили государственный план по обеспечению защиты населения в случае бомбовой атаки. Фото: Mihkel Maripuu

В отличие, например, от Финляндии, где есть бомбоубежища почти на 4,4 миллиона человек, у нас ситуация тревожная: что будет в случае нападения? Государство попытается решить эту проблему к концу следующего года с помощью дополнительного пакета средств в размере 86 миллионов евро, выделяемого правительством для укрепления внутренней безопасности и защиты населения, пишет Postimees.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, безопаснее всего просто покинуть город, для чего будет создана возможность и план быстрой эвакуации людей на случай опасности.

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