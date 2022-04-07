Эстонские керлингисты пробились в четвертьфинал Кубка мира

На турнире в числе соперников были и команды, занимающие в мировой турнирной таблице первое, третье и пятое места. Эстонский керлингист Харри Лилль отметил, что итогами игры можно быть довольным.

«Пожалуй, этот результат не показывает максимума наших возможностей, но мы довольны. Выиграли у датчан, которые являются нашими согруппниками на предстоящем чемпионате мира», - сказал он.

Пражский этап кубка мира для эстонских керлингистов был последним международным турниром накануне чемпионата мира, который состоится в конце апреля в Швейцарии. В состязаниях примут участие 20 команд: Шотландия, Норвегия, Швеция, Канада, Италия, Швейцария, Чехия, США, Дания, Германия, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, Венгрия, Япония, Корея, Финляндия, Эстония, Турция и Испания.