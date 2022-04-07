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Авария на шоссе Таллинн-Тарту: пострадавшего пришлось вырезать из салона

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Авария на шоссе Таллинн-Тарту: пострадавшего пришлось вырезать из салона
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Авария в Неанурме.
Авария в Неанурме. Фото: Lõuna päästekeskus

Вчера, 6 апреля, в 10:21 спасатели поспешили на 136-й километр шоссе Таллинн-Тарту в деревне Неанурме (волость Пылтсамаа), где столкнулись два автомобиля.

Одного пострадавшего спасателям пришлось вырезать из машины. Для этого они использовали гидравлические инструменты. Пострадавшего доставили в больницу, где после оказания первой помощи его отпустили на домашнее лечение, сообщает Лыунаский спасательный центр.

Позже разбитый автомобиль убрали с дороги, чтобы восстановить дорожное движение в этом районе.

Авария в Мяэкюла.
Авария в Мяэкюла. Фото: L

В тот же день, но чуть ранее — в 9:51 — в Мяэкюла (волость Выру) помощь спасателей потребовалась из-за столкновения легковушки и фургона.

Спасатели помогали сотрудникам скорой помощи заниматься пострадавшими. При этом они обеспечили пожарную безопасность и ограничили абсорбирующим материалом распространение загрязнения от жидкостей, вытекавших из попавших в аварию машин.

Скорая помощь доставила в больницу трех человек.

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