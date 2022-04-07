Больничная касса заплатила более 1,5 миллиона евро за лечение пациентов с синдромом пост-COVID-19

У некоторых людей коронавирус может вызывать симптомы, которые сохраняются в течение нескольких недель или месяцев после первоначального положительного теста на COVID-19. Это состояние называется синдромом пост-COVID-19 или длительным течением заболевания COVID-19. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расстройства, связанные с COVID-19, все еще протекают, по крайней мере, в течение четырех и пяти месяцев после первичного заболевания COVID-19. Основными симптомами являются утомляемость, нехватка воздуха и психологические расстройства, которые невозможно объяснить другими заболеваниями.

«По оценкам, длительной формой COVID-19 заболевает 1,7% первично инфицированных и 4,6% людей, госпитализированных с острым заболеванием. Данной формой заболевают в любом возрасте, но в среднем начиная с 43 лет. Женщины болеют чаще, и мы видим больше случаев среди 30-летних женщин. У мужчин возрастное распределение более равномерное, и уровень заболеваемости имеет тенденцию к увеличению с 60 лет. Важно отметить, что только 1,5% из всех пациентов были привиты до первичного случая заболевания COVID-19», — сказала руководитель аналитического отдела Больничной кассы доктор Кадри Халлер-Киккатало.

Результаты анализа показывают, что в ходе длительного течения заболевания COVID-19 может быть составлено от 2 до 21 лечебных счетов. В среднем эпизод длительного течения заболевания COVID-19 у людей начинался через шесть месяцев после положительного результата теста на COVID-19 и обычной продолжительностью эпизода было почти пять с половиной месяцев. В период болезни 7% пациентов нуждались в госпитализации. С точки зрения количества пациентов самая большая нагрузка у службы семейных врачей - им нужно заниматься 86% от всех пациентов с длительно текущим заболевания COVID-19. Значительная нагрузка пришлась и на специализированную медицинскую помощь - 26% пациентов нуждались в услугах врачей-специалистов. В уходе и восстановительном лечении нуждаются соответственно 8% и 6% всех пациентов с длительным течением заболевания COVID-19.

Согласно исследованию, средняя стоимость лечения одного пациента исходя из всех проанализированных эпизодов длительного течения COVID-19 составляет 588 евро, а стоимость самого дорогого эпизода составляет 37 132 евро. Больничная касса Эстонии заплатила более 1,5 миллиона евро за лечение всех 2582 пациентов, учтенных в анализе. Из всех расходов Больничной кассы, связанных с длительным течением заболевания COVID-19, услуги медицинского ухода являются самыми дорогими - на них приходится половина всех выплаченных средств. Далее следовала специализированная медицинская помощь, на долю которой приходилось 38% от общих расходов. На восстановительное лечение и услуги семейных врачей приходилось соответственно 9% и 3% от общей суммы расходов Больничной кассы.

«Первая и самая важная ценность проведенного анализа — описание прежде неизвестного заболевания. Еще одна важный аспект: анализ дает нам знание того, что случаи длительного течения заболевания COVID-19 не являются значительной нагрузкой для систему здравоохранения, но это не означает, что они не становятся тяжелым бременем для отдельных пациентов», — добавила доктор Кадри Халлер-Киккатало.