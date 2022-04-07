Мэр Бучи: число обнаруженных тел растет с каждым днем

- Какова сейчас обстановка в Буче?

- Уже четвертый день специалисты занимаются зачисткой - в ​​широком понимании этого слова - от диверсантов и минирования, опасных элементов, которых очень много. Коммунальщики восстанавливают критическую инфраструктуру - в первую очередь снабжением электричеством, газом, водой… Ну, и занимаемся сегодня гуманитарными вопросами: наладили доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены, корма для животных. Поскольку газа и света нет, приобрели тысячу газовых баллонов и газовых плит, создали локальные центры приготовления пищи. Раздаем плиты и баллоны там, где люди компактно проживают, определили ответственного, чтобы люди могли себе готовить. Так мы выходим на другой уровень организации нашей жизни.

- Сколько было людей в общине, в частности в Буче, до начала полномасштабного вторжения России, и сколько осталось?

- В Буче было 50 тысяч горожан. Всего в общине, куда входят и окрестные села, - 67 тысяч человек. На сегодня в Буче живут 3700 человек, но это число понемногу растет, потому что возвращаются специалисты по критической инфраструктуре. В других населенных пунктах общины численность уменьшилась на 30 процентов. Вчера я был в Воздвиженке - это самый отдаленный старостинский округ. Там из 1780 жителей села под оккупацией оставались 760. Там, к большому сожалению, шесть мирных жителей были расстреляны российскими оккупантами. Но люди поддерживали друг друга, передавали продукты, лекарства и пережили оккупацию.

- Установлено ли уже точное число погибших в Буче и вообще в общине? Тех, кто погиб во время российской оккупации?

- По состоянию на вчерашний вечер было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела.

- Люди гибли в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов?

- Практически 90 процентов - это пулевые поражения, а не осколочные.

- Мир был шокирован страшными кадрами массовых захоронений. Сколько таких могил обнаружено в Буче?

- В Буче обнаружены три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще - улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями.

- Были ли вы на момент оккупации в городе, видели ли расстрелы гражданских лиц?