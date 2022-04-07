В Таллинне забравшийся на балкон вор сбежал, увидев хозяйку квартиры

Пару лет назад в многоквартирном доме в центре города произошел необычный инцидент: хозяйка квартиры услышала ночью на балконе странный шум, пошла проверить, в чем дело, и обнаружила за окном незваного гостя. Вор пытался вскрыть ломом стеклянную балконную дверь, оставленную в режиме проветривания. Женщина включила свет, и вор испугался, спустился по балкону вниз и убежал.

Хотя злоумышленнику и не удалось проникнуть в квартиру, на следующий день женщина связалась с охранной фирмой и заказала охранную систему.

«Всего пару недель назад был такой случай: воры наведались днем в частный дом, когда семья находилась на втором этаже. Воры сложили вещи, найденные на первом этаже, в сумку и убежали, когда их заметили хозяева. Люди были настолько шокированы этим событием, что вечером не ложились спать до тех пор, пока не была установлена охранная система. Так что тем же вечером наши техники устанавливали им охранную систему», – рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Два года назад воры забрались через окно и в двухэтажное здание в Тонди. Молодожены, незадолго до этого переехавшие в квартиру, уехали на выходные за город, а когда вернулись, обнаружили, что окно на первом этаже взломано и квартира практически опустошена. Охранной системы в квартире не имелось, очевидцев произошедшего тоже не было, поэтому злоумышленникам, увы, все сошло с рук.

Материальный ущерб – лишь один из аспектов кражи, и, как правило, вещи можно купить новые, а вот с эмоциональной травмой дело обстоит сложнее. За последние десять лет 77 000 жителей Эстонии увидели, придя домой, что у них побывал незваный гость. Значительная часть жертв говорит, что самым страшным при этом был моральный ущерб и потеря чувства безопасности.

Полиция советует с наступлением темноты зашторивать окна, а уходя из дома или ложась спать, закрывать окна и запирать двери. Если вы подозреваете, что кто-то с недобрыми намерениями бродит под вашим окном, позвоните по номеру вызова экстренной помощи 112.