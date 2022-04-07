Галерея ⟩ Сотни жертв: российские войска стреляли по жилым домам Бородянки, а затем атаковали и спасателей

Жители Бородянки рассказали изданию «Новое время», что сначала российские самолеты выпускали ракеты по домам. Жители, которые сидели в подвалах, оказались погребены заживо. Когда же на место прибыли спасатели, российские военные стали стрелять и по ним.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, Бододянка является одним из наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области. Десяток многоквартирных домов полностью разрушены. По словам министра, на расчистку завалов одного дома и поиски тел у спасателей уходит неделя.

Спасатели начали работу еще месяц назад, сразу после атак, но попали под огонь российских войск. Через неделю они вернулись, чтобы вновь начать разбирать завалы.

«Спасти людей можно было, тех, что находились под обломками, — сказал Монастырский. — Но спасатели снова попали под обстрел и после этого доступа к домам уже не было. Мы понимаем, что в живых под обломками уже никого не осталось».