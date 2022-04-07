«Это приятное и гордое чувство, что теннис и теннисисты теперь запечатлены на почтовых марках», - сказал генеральный секретарь Союза тенниса Аллар Хинт.

«И почтовая марка, и теннис прошли долгий путь. Они принесли и, безусловно, еще принесут много волнений и эмоций тем, кто интересуется этим видом спорта. Приятно осознавать, что мы можем держать в руках почтовую марку, в которой переплетаются давние традиции и спортивные успехи», - добавил он.

К столетию Союза тенниса Эстонии выйдет блок почтовых марок. Фото: Omniva

Презентация и продажа блока марок на месте состоится 11 апреля в 12:00 в книжном магазине Rahva Raamat в торговом центре Viru Keskus в Таллинне. В презентации примет участие Анетт Контавейт, которая будет раздавать автографы.

Оформитель блока марок — Индрек Ильвес, марки отпечатаны в типографии Vaba Maa тиражом 12 000 экземпляров. Номинал блока марок составляет 3,80 евро, он состоит из двух марок номиналом 1,90 евро, которые подходят для отправки по всему миру. Почтовая марка, конверт первого дня и картмаксимум в продаже в интернет-магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии. Печать первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа, в Таллинне, по адресу площадь Лосси, 4.

Союз тенниса Эстонии был основан 10 июля 1922 года. Членами-учредителями были пять объединений того времени: Эстонский клуб лаун-тенниса, Таллиннский клуб лаун-тенниса и хоккея, Нарвский клуб лаун-тенниса и хоккея, теннисная секция Спортивного общества «Калев» и теннисная секция Тартуского Академического спортивного клуба. Союз тенниса Эстонии стал членом Международной федерации тенниса в 1934 году. Перед Второй мировой войной в Союзе тенниса насчитывалось 18 теннисных клубов и более 1500 игроков.