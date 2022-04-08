Дом на Тартуском шоссе, 24, что напротив «Стокманна», в свое время получил прозвище «Кремль». Его башенка с венком и звездой на шпиле – дальняя родственница московских высоток. На фасаде, обильно украшенном лепниной, отлично видны обрамленные пышным декором из колосьев, лент и гирлянд цифры – 1954. Над цифрами – венок. Но как бы и не венок. Это – чердачное окошко. И именно оно нас сегодня больше всего интересует.

Есть версия, что в «Кремле» давали квартиры руководителям завода, но вот ценная информация: оказывается, при проектировании учитывалась необходимость заселения одной квартиры несколькими семьями. Это подтверждают участники группы «Советская Эстония. Eesti NSV», родители которых получали комнаты в коммуналках как раз в этом, самом статусном доме квартала.