Дом на Тартуском шоссе, 24, что напротив «Стокманна», в свое время получил прозвище «Кремль». Его башенка с венком и звездой на шпиле – дальняя родственница московских высоток. На фасаде, обильно украшенном лепниной, отлично видны обрамленные пышным декором из колосьев, лент и гирлянд цифры – 1954. Над цифрами – венок. Но как бы и не венок. Это – чердачное окошко. И именно оно нас сегодня больше всего интересует.

Есть версия, что в «Кремле» давали квартиры руководителям завода, но вот ценная информация: оказывается, при проектировании учитывалась необходимость заселения одной квартиры несколькими семьями. Это подтверждают участники группы «Советская Эстония. Eesti NSV», родители которых получали комнаты в коммуналках как раз в этом, самом статусном доме квартала.

Пространство чердака требует капитального ремонта: стены неровно сложены из силикатного кирпича, а вот деревянным балкам и столбам, поддерживающим высокий потолок, кажется, сносу нет. Здесь и дымоходы с несколькими заслонками в один ряд, и какие-то странные бетонные емкости в полу. Круглое окошко оказывается очень высоко над полом, с высоты моего роста в нем видно только небо. На стене железная лестница, по которой можно подняться на самый верх. Помещение огромное, гулкое, темное. Во что его можно превратить?