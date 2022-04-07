Строительство железнодорожного тоннеля Тонди начнется осенью

Проектировочные работы должны быть завершены в июне, а летом будет проведен тендер на строительство. «Вероятно, осенью мы начнем строительство, и работы, очевидно, продлятся около полутора лет. Но надо учитывать, что возможны задержки с поставкой материалов», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.