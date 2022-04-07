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Строительство железнодорожного тоннеля Тонди начнется осенью

Уве Гнадентайх
Строительство железнодорожного тоннеля Тонди начнется осенью
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Переезд Тонди
Переезд Тонди Фото: Sander Ilvest

Вместо железнодорожного переезда Тонди будет построен проходящий под железнодорожными путями тоннель с велосипедными и пешеходными дорожками по обеим сторонам проезжей части, пишет Postimees.

Проектировочные работы должны быть завершены в июне, а летом будет проведен тендер на строительство. «Вероятно, осенью мы начнем строительство, и работы, очевидно, продлятся около полутора лет. Но надо учитывать, что возможны задержки с поставкой материалов», — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Планы строительства тоннеля недавно были представлены на ознакомление местному населению, и одним из главных вопросов был: когда и на какой срок железнодорожный переезд будет закрыт для движения.

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