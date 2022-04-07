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Клоун или придворный шут? ⟩ Жириновский знал дату начала войны в Украине

Ирина Каблукова
Жириновский знал дату начала войны в Украине
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский Фото: Anton Novoderezhkin

В среду, 6 апреля, стало известно о смерти одного из самых ярких и одиозных политиков современной России. Владимир Вольфович Жириновский умер на 76-м году жизни от осложнений, возникших после заражения коронавирусной инфекцией. Самый напряженный период для своей страны и мира он находился в больнице, почти все время в состоянии медикаментозной комы.

Владимира Вольфовича многие воспринимали клоуном, однако, если вслушаться в то, что он говорит, можно сравнить его с другим «веселым персонажем» - придворным шутом. Практически в каждом эпатажном заявлении, вызвавшем серьезный резонанс не только внутри страны, но и во всем мире, можно найти четкий и ужасающий месседж верховной власти России — король не может переходить на брань, но донести жесткую мысль до подданных и врагов следует шуту.

После событий в Украине его резкости уже не кажутся такими безумными, а параллель с шутом становится еще ярче.

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