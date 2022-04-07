Клоун или придворный шут? ⟩ Жириновский знал дату начала войны в Украине

Владимира Вольфовича многие воспринимали клоуном, однако, если вслушаться в то, что он говорит, можно сравнить его с другим «веселым персонажем» - придворным шутом. Практически в каждом эпатажном заявлении, вызвавшем серьезный резонанс не только внутри страны, но и во всем мире, можно найти четкий и ужасающий месседж верховной власти России — король не может переходить на брань, но донести жесткую мысль до подданных и врагов следует шуту.