Сегодня 12.00 в пресс-центре Дома Стенбока в Таллинне состоится пресс-конференция по итогам заседания кабинета министров Эстонии. Rus.Postimees будет вести прямую трасляцию мероприятия.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция правительства Эстонии
Начало в 12.00
Пресс-конференция правительства Эстонии
В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
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