Чт, 7.04.2022
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция правительства Эстонии

Начало в 12.00
rus.postimees.ee
Пресс-конференция правительства Эстонии
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Кая Каллас и Яак Ааб
Кая Каллас и Яак Ааб Фото: Tairo Lutter

Сегодня 12.00 в пресс-центре Дома Стенбока в Таллинне состоится пресс-конференция по итогам заседания кабинета министров Эстонии. Rus.Postimees будет вести прямую трасляцию мероприятия.

В пресс-конференции примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

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