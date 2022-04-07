Сегодня в пресс-центре Дома Стенбока в Таллинне состоялась пресс-конференция по итогам заседания кабинета министров Эстонии. Rus.Postimees вел прямую трасляцию мероприятия.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция правительства: отказ от российского газа, дополнительный бюджет, выпускные экзамены
Пресс-конференция правительства: отказ от российского газа, дополнительный бюджет, выпускные экзамены
В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
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