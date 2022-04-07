Магазины отзывают произведенные в Бельгии сладости Kinder с подозрением на сальмонеллу

В магазины Эстонии поступили произведенные на бельгийском заводе сладости Kinder, которые в качестве меры предосторожности отзывают с продажи. Не отзывают произведенное в Польше яйцо с сюрпризом Kinder Surprise 20g с эстонским текстом на обертке, с указанным в качестве дистрибьютора AS Mobec.

Все потенциально зараженные партии продукции снимают с продажи. Потребители, купившие продукцию из этих партий, могут обратиться с жалобой к продавцу, у которого совершили покупку.

Продукцию Kinder связывают с потенциальным заражением сальмонеллой и случаями сальмоннелеза в ряде европейских стран, в том числе Великобритании, Германии, Ирландии, Норвегии, Нидерландах, Люксембурге, Швеции и Франции.

Вчера, 7 апреля главный специалист Департамента сельского хозяйства и продовольствия Трийну Аллика заявила, что партии яйца «Киндер-сюрприз» продавались в магазинах сети Prisma Peremarket в Эстонии, которая уже изъяла соответствующие партии из продажи, а также инициировала их отзыв у потребителя. Prisma Peremarket отзывает яйца-сюрпризы Kinder Surprise, 60-граммовые тройные упаковки Kinder Surprise и конфеты Kinder Schoko Bons.

«Департамент продолжит сбор информации об отзываемой продукции. Все известные в Эстонии импортеры и дистрибьюторы были уведомлены об инциденте. Если в Эстонию прибудет дополнительная продукция, департамент будет информировать об этом на текущей основе», — объяснила Аллика.

«Если выяснится, что в Эстонию поступили партии определенных товаров, их будет необходимо снять с продажи. Импортеры и торговцы также должны отозвать продукцию у потребителей», — добавила Аллика.