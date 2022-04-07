Каллас: в этом году Эстония откажется от российского газа

«Мы должны как можно скорее прекратить покупать газ у путинского режима, который использует эти деньги для войны против Украины, — заявила премьер-министр Кая Каллас. — Мы решили увеличить госрезервы газа и сделать возможным прием сжиженного природного газа в Палдиски, чтобы с осени там можно было запустить плавучий терминал сжиженного природного газа (LNG). Это возможность не только для Эстонии, но и для всего нашего региона встретить следующую зиму, не завися от российского газа».

«Цель правительства — при формировании резерва отдавать предпочтение газу, произведенному из LNG. Мы ожидаем от продавцов газа, что предприниматели также настроят свой моральный компас в правильном направлении. В случае с LNG у нас также есть принципиальная позиция, что если LNG-судно когда-либо прибудет в Палдиски, оно не должно быть заполнено российским газом», — сказала Каллас.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подчеркнул огромное значение данного решения для всего региона и пояснил сущность проекта: «В сотрудничестве с Финляндией мы начинаем внедрение плавучего терминала, который обеспечит газоснабжение обеих стран на следующий отопительный сезон, — заявил Таави Аас. — Сегодня в Эстонии сложилась уникальная ситуация: уже этой осенью мы можем нарастить мощность плавучего терминала LNG. Газопровод будут строить компании Elering и Alexela, которые давно готовились к проекту».

Министр пояснил, что, учитывая регион, расположение плавучего терминала в Палдиски является временным решением для срочного обеспечения поставок газа, в дальнейшем этот терминал до окончания срока аренды будет находиться в основном в Финляндии.

Для реализации проекта члены правительства поддержали предложение министра экономики и инфраструктуры о приобретении доли государства в будущей компании, организующей аренду плавучего терминала через Elering AS.

В ближайшее время Министерство экономики и коммуникаций должно внести проект поправок к Закону о природном газе, в котором будут затронуты решения по газоснабжению в случае ЧП и утверждены тарифы на использование терминала сжиженного природного газа.