За сутки прибавилось 886 зараженных, двое скончались

По состоянию на утро 7 апреля в больницах находится 291 пациент с коронавирусом. Из них 114 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 70 человек, или 61,4% не были вакцинированы, а 44, или 38,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, из которых в 11 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 13,3 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом, один не был вакцинирован: 90-летняя женщина и 97-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 61 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 57 невакцинированных в день.