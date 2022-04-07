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За сутки прибавилось 886 зараженных, двое скончались

rus.postimees.ee
За сутки прибавилось 886 зараженных, двое скончались
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3792 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 886.

По состоянию на утро 7 апреля в больницах находится 291 пациент с коронавирусом. Из них 114 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 70 человек, или 61,4% не были вакцинированы, а 44, или 38,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, из которых в 11 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 13,3 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом, один не был вакцинирован: 90-летняя женщина и 97-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 61 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 57 невакцинированных в день.

За сутки ввели 461 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 49 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 446 784 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

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