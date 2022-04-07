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Известная эстонская сеть магазинов меняет название на Euromarket

Мехис Тульк
Известная эстонская сеть магазинов меняет название на Euromarket
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Euromarket в Курессааре расположится в этом здании.
Euromarket в Курессааре расположится в этом здании. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Владельцы состоящей из 26 магазинов cети Realiseerimiskeskus меняют концепцию и переименовывают ее в Euromarket. Первый магазин в новом виде откроется в Курессааре в конце мая, пишет Saarte Hääl.

«К сожалению, у наших магазинов появился такой побочный отпечаток, будто мы продаем остатки со складов и товары с истекающим сроком реализаци. Другими словами, почти как торговля секонд-хендом», — сказал один из владельцев Realiseerimiskeskus Тыну Ээрманн.

"В действительности же мы продаем обычные товары первой необходимости. С целью смены имиджа мы разработали идею магазинов новой концепции, реализовывать которую начнем с Сааремаа", – добавил он.

По словам Ээрманна, товары Euromarket будут поступать в магазин из Европы и других стран напрямую от производителя, без посредников. «Для этого некоторые торговые сети объединились и создали единую систему закупок, которая позволяет им покупать товары дешевле. Это значит, что они закупают продукцию не для десяти или двадцати магазинов, а для пятисот, даже тысячи магазинов в разных странах», — пояснил он.

Ээрманн добавил, что сеть магазинов не будет торговать самыми дешевыми или, напротив, очень дорогими товарами, а хочет предлагать хорошие европейские товары по разумной цене. «Мы не продаем молоко или свежее мясо, но у нас есть все остальные товары, необходимые для повседневной жизни», — сказал он.

Поскольку для реализации новой концепции небольшие торговые площади не подходят, Euromarket в Курессааре будет располагаться на углу улиц Калеви и Таллинна в помещении магазина Duschy. По словам Ээрманна, набор сотрудников уже идет. Менеджер магазина изначально приедет с материка, так как это запуск совершенно новой сети.

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