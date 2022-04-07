Разведка Эстонии: российских солдат пытаются отрезать от украинского информационного пространства

Общая информация

В течение последних дней в российском информационном пространстве распространялись статьи бескомпромисного характера об Украине, что говорит о том, что Российская Федерация (РФ) не отказалась от своих стратегических целей. В этих материалах оправдывается скорая эскалация боевых действий против Украины, первые признаки которой уже заметны на восточном и юго-восточном оперативных направлениях. По той же причине переговоры о перемирии не сдвинулись с места.

Низкий боевой дух в частях сказывается на боеспособности российских войск, воинственные статьи в первую очередь нацелены на расчеловечивание противника. Одновременно с этим в передовых частях усиливается цензура, солдат пытаются отрезать от украинского информационного пространства.

Как и прежде, просачиваются сведения об отказах военнослужащих РФ от участия в боевых действиях. Впрочем, количество дезертиров и людей, отказывающихся выполнять приказы, слишком мало, чтобы оказать влияние на ход боевых действий.

Вооруженные силы Россиской Федерации (ВС РФ) продолжают перебрасывать подразделения из Республики Беларусь в Россию. Передислокация и перегруппировка продолжаются. В тоже время ВС РФ испытывают кадровый голод в отношении некоторых воинских специальностей.

Киевское направление (Север)

Силовые структуры Украины продолжают зачистку местности.

Черниговское-киевское направление (Северо-Восток)

Российские войска покинули данный оперативный театр, украинские силовики проводят зачистку.

Сумское направление

Большая часть российских войск покинула Украину.

Харьковское направление

Харьковская область находится под обстрелом российской артиллерии. Подразделения ВС РФ обходят Изюм, не достигнув полного контроля над городом. Российские войска предпринимают повторные попытки продвижения в сторону Славянска вдоль шоссе М03. Насколько известно, за прошедшие сутки значительных успехов они не добились. Вероятно, что в ближайшее время ВС РФ попытаются обойти украинские войска, сместив острие удара далее на запад.

Согласно сообщению вооруженных сил Украины (ВСУ), ВС РФ восстановили железнодорожное сообщение между Россией и Харьковской областью, что позволит россиянам улучшить положение со снабжением войск.

Рубеж Донецк – Луганск

Бои на линии разграничения, которая была сформирована еще до 24 февраля, продолжаются.

В Мариуполе уличные бои. Поступающие из некоторых источников сведения о сдаче в плен значительной части гарнизона, пока не подтверждаются.

Крымское направление (Юг)

ВСУ продолжают наносить тактические удары. Скорее всего, в ближайшее время ВС РФ сосредоточятся на удержании обороны вдоль берега Днепра, вероятнее всего, именно поэтому они более не предпринимали попыток продвинуться в сторону Николаева или Кривого Рога.