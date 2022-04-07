Дело о коррупции в Tallinna Linnatransport может разрешиться соглашением

Поскольку один из обвиняемых болен, а некоторые из них хотят разрешения дела в порядке согласительного производства, суд отложил заседание на 17 мая.

Пыхьяская окружная прокуратура в рамках уголовного дела бывших руководящих работников AS Tallinna Linnatransport предъявила обвинения семи физическим и четырем юридическим лицам. Прошлым летом скончался один из обвиняемых, Андрес Херкель.

Согласно обвинению, чиновники нарушили требования государственных поставок и неоднократно в крупном размере принимали взятки у предприятий, которые поставляли AS Tallinna Linnatransport использованные автобусы и запчасти, а также предлагали услуги по ремонту.

В центре уголовного производства находились поставки на закупку использованных автобусов AS Tallinna Linnatransport с 2012 до весны 2018 года, когда были задержаны четыре руководящих работника AS Tallinna Linnatransport. Тогдашнего директора службы автобусного движения Андреса Херкеля, руководителя автобусных ремонтных мастерских Ханнеса Эрбсена и заместителя руководителя Яануса Винка обвиняются в нарушении требований проведения государственных поставок в случае особо крупной стоимости поставок. Эрбсен обвиняется и в неоднократном получении взятки. Винк обвиняется в крупном размере и неоднократном получении взятки, также в незаконном обороте боеприпасов, поскольку при обысках у него дома и на месте работы были найдены патроны. Бывшего работника AS Tallinna Linnatransport Тармо Силлайые обвиняют в оказании пособничества получению взятки.

Три предпринимателя и три связанных с ними коммерческих товарищества обвиняются в даче взятки в крупном размере. «Согласно обвинению Винк обеспечивал определенным коммерческим товариществам преимущество на поставку как использованных автобусов, так и услуг по ремонту и товаров. А именно, имея на своей должности детальный обзор необходимых AS Tallinna Linnatransport запчастей, покрасочных работ и только объявляемых поставок использованных автобусов и прочей техники, до составления условий поставки и объявления извещения о поставке он искал подходящие использованные транспортные средства и организовывал заказ запчастей у определенных коммерческих товариществ. Таким образом была обеспечена регулярная закупка товаров и услуг у этих коммерческих товариществ, также взамен руководитель коммерческих товариществ Каспар Кеэльманн с согласия двух других членов правления и пайщика давал за счет имущества предприятий Яанусу Винку взятку, в том числе и через принадлежащее последнему коммерческое товарищество», - пояснила руководившая уголовным производством прокурор по особым делам Леэлет Кивиоя.

Установленный в ходе уголовного производства криминальный доход, то есть полученная в качестве взятки сумма оценочно достигает более двух миллионов евро. «В ходе масштабного расследования было проработано много материалов, из которых показалась долгосрочная и продуманная коррупционная деятельность. В ходе производства выяснилось, насколько неполными были бумаги, что упрощало длившееся годами проведение масштабных мошенничеств с поставками. Отсутствие мер контроля внутри учреждения в целом усложняло выяснение размера коррупционной деятельности и причиненного позже учреждению ущерба», - прокомментировала прокурор.