Новый законопроект гарантирует место в детсаду каждому ребенку от 1,5 лет и ужесточает требования к работникам

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, важно обеспечить хороший уровень дошкольного образования с как можно более раннего возраста, чтобы поддержать развитие детей. «Новый закон объединит детские сады и ясли, как частные, так и муниципальные, в единую систему, что позволит повысить доступность и качество дошкольного образования, - пояснила министр Керсна. - Когда закон вступит в силу, местные власти должны будут предложить место в яслях или детском саду любому, кто обратится за ним в течение двух месяцев, а детские сады также должны будут назначить координатора по обучению детей с особыми образовательными потребностями - аналогично общеобразовательным школам - который поможет организовать предоставление услуг по поддержке нуждающихся детей».

В настоящее время регулирование образования детей дошкольного возраста носит фрагментарный характер и разделено между образовательным, социальным и медицинским законодательством. Новый Закон об образовании и уходе за детьми дошкольного возраста направлен на обеспечение согласованности в организации детских садов и детских учреждений, а также на создание единой системы образования и ухода за детьми дошкольного возраста. Для этого учреждения по уходу за детьми должны будут составить план действий, основанный на государственной учебной программе для начального образования, чтобы поддержать доступ детей к начальному образованию, описав, как будет поддерживаться развитие общих навыков детей до трех лет.

Законопроект сделает места в яслях и детских садах более доступными для семей, поскольку местный орган власти должен будет предоставить необходимое место в течение двух месяцев после получения запроса. В целях повышения качества дошкольного образования законопроект предусматривает повышение квалификационных требований к директорам детских садов до степени магистра с 1 сентября 2027 г. Все помощники воспитателей должны будут иметь как минимум среднее образование и квалификацию по уходу за детьми или среднее образование и педагогические компетенции. Количество детей, зачисленных в группу, и соотношение персонала и детей, зачисленных в группу, останутся неизменными по сравнению с действующим законом о дошкольных учреждениях.