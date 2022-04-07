В четверг, 7 апреля правительство одобрило и направило в Рийгикогу для обсуждения новый законопроект о дошкольном образовании и уходе за детьми, который сделает дошкольные учреждения частью системы образования и гарантирует всем детям в возрасте от полутора лет место в яслях или детском саду по желанию родителей.
Новый законопроект гарантирует место в детсаду каждому ребенку от 1,5 лет и ужесточает требования к работникам
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, важно обеспечить хороший уровень дошкольного образования с как можно более раннего возраста, чтобы поддержать развитие детей. «Новый закон объединит детские сады и ясли, как частные, так и муниципальные, в единую систему, что позволит повысить доступность и качество дошкольного образования, - пояснила министр Керсна. - Когда закон вступит в силу, местные власти должны будут предложить место в яслях или детском саду любому, кто обратится за ним в течение двух месяцев, а детские сады также должны будут назначить координатора по обучению детей с особыми образовательными потребностями - аналогично общеобразовательным школам - который поможет организовать предоставление услуг по поддержке нуждающихся детей».
В настоящее время регулирование образования детей дошкольного возраста носит фрагментарный характер и разделено между образовательным, социальным и медицинским законодательством. Новый Закон об образовании и уходе за детьми дошкольного возраста направлен на обеспечение согласованности в организации детских садов и детских учреждений, а также на создание единой системы образования и ухода за детьми дошкольного возраста. Для этого учреждения по уходу за детьми должны будут составить план действий, основанный на государственной учебной программе для начального образования, чтобы поддержать доступ детей к начальному образованию, описав, как будет поддерживаться развитие общих навыков детей до трех лет.
Законопроект сделает места в яслях и детских садах более доступными для семей, поскольку местный орган власти должен будет предоставить необходимое место в течение двух месяцев после получения запроса. В целях повышения качества дошкольного образования законопроект предусматривает повышение квалификационных требований к директорам детских садов до степени магистра с 1 сентября 2027 г. Все помощники воспитателей должны будут иметь как минимум среднее образование и квалификацию по уходу за детьми или среднее образование и педагогические компетенции. Количество детей, зачисленных в группу, и соотношение персонала и детей, зачисленных в группу, останутся неизменными по сравнению с действующим законом о дошкольных учреждениях.
Новый законопроект также направлен на внедрение инклюзивного образования в детских садах, а предоставление поддержки нуждающимся детям будет аналогично системе, действующей в начальной школе. Согласно новым договоренностям, определение вспомогательных услуг в начальном образовании будет основываться на общей, расширенной и специальной поддержке. По рекомендации межшкольной консультативной группы можно будет создать небольшие группы: размер группы будет составлять до 12 детей для детей с повышенными образовательными потребностями и до шести детей для детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, проект также вводит должность координатора по обучению детей с особыми образовательными потребностями, известного как координатор HEV (особые образовательные потребности), который будет организовывать предоставление вспомогательных услуг на территории детского сада. Местный орган власти может также предоставлять услуги поддержки через центр первичной поддержки.
Согласно законопроекту, всем детям должны быть гарантированы равные возможности в получении начального образования и владение эстонским языком на уровне, необходимом для получения основного образования. Язык обучения для детей с 3 лет - эстонский. Местное самоуправление обеспечит всем детям возможность посещать детский сад или группу детского сада с эстонским языком обучения. Не позднее 1 сентября 2027 года в каждой группе должен быть как минимум один штатный преподаватель, владеющий эстонским языком.
Согласно результатам исследования ОЭСР «Международное обучение в раннем возрасте и благосостояние детей» (IELS 2020), высококачественное обучение детей в раннем возрасте и поддержка общих навыков детей в дошкольном образовании являются основой для успешного обучения в школе и повседневной жизни. Резолюция Европейского Союза о стратегическом сотрудничестве в области образования и обучения устанавливает согласованную между государствами-членами цель - к 2030 году охват образованием и воспитанием детей младшего возраста, начиная с трехлетнего возраста и до начала обязательного школьного обучения, должен составлять не менее 96%. Это соответствует целям, установленным в Плане развития образования Эстонии на 2021-2035 годы. В среднем, в странах ЕС в 2020 году 95,5% детей в возрасте от 4 лет до школьного возраста были охвачены дошкольным образованием и уходом за детьми. Эстонский показатель был ниже среднеевропейского - 92,9%.
Планируется, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. Для реализации существенных изменений будет введен переходный период. Изменение квалификационных требований не будет применяться к работникам до 1 сентября 2027 года. Дошкольные учреждения должны будут выполнить требования закона до 31 августа 2025, и до 31 августа 2023 года составить план действий.