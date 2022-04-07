Новый законопроект гарантирует место в детсаду каждому ребенку от 1,5 лет, устанавливает язык обучения и ужесточает требования к работникам

Согласно законопроекту, всем детям должны быть гарантированы равные возможности в получении начального образования и владение эстонским языком на уровне, необходимом для получения основного образования. Язык обучения для детей с 3 лет - эстонский. Местное самоуправление обеспечит всем детям возможность посещать детский сад или группу детского сада с эстонским языком обучения. Не позднее 1 сентября 2027 года в каждой группе должен быть как минимум один штатный преподаватель, владеющий эстонским языком.

Русский язык обучения возможен

Как и в действующем законе о дошкольных учреждениях, законопроект также сохраняет возможность использования других языков обучения в детском саду помимо эстонского. Второй язык или языки обучения могут быть установлены по усмотрению управляющего учреждением и согласно решению попечительского совета. При этом детский сад должен обеспечить наличие воспитателя, владеющего языком обучения на уровне, необходимом для ведения учебно-воспитательной деятельности на этом языке. Также учебно-воспитательная программа в детском саду должна быть составлена таким образом, чтобы недельный объем обучения на эстонском языке составлял не менее 50%. Это требование должно соблюдаться и для детских садов, участвующих в программах погружения, и для других многоязычных программ раннего изучения языка. Второй язык или другие языки обучения детского сада устанавливаются в учебной программе детского сада, где фиксируется временной объем учебно-воспитательной деятельности, проводимой на этих языках.

По сути, это означает, что с вступлением в силу законопроекта детские сады с русским языком обучения станут детскими садами с эстонским и русским языками обучения, где учителя, говорящие как на эстонском, так и на русском языках, работают в группах вместе.