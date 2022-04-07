В России вводят "меры понуждения" против Google, но не блокируют. Почему?

Российские власти не блокируют Google по экономическим и техническим причинам, считают эксперты.

Ксения Чурманова, корреспондент Русской службы Би-би-си, об очередных "мерах понуждения" вместо блокировки

Роскомнадзор в четверг объявил о новых санкциях против Google - вернее, как сказано в пресс-релизе, вводит "меры понуждения". На этот раз регулятор решил запретить рекламу американской компании и ее сервисов и обязал поисковые системы помечать, что Google нарушает российское законодательство.

Запрет рекламы означает, что компания не сможет рекламировать свои сервисы на российских ресурсах.

Но наружная и онлайн-реклама Google в России была скорее имиджевой - и вряд ли из-за такого запрета компания понесет какие-то убытки. Хотя в Роскомнадзоре уверены в обратном - там называют эти ограничения "мерами понуждения информирующего и экономического характера".

Введены они за то, что YouTube - как заявляют российские власти - якобы распространяет "фейки", дискредитирующие вооруженные силы России, и блокирует аккаунты российских государственных СМИ. А "фейками" надзорный орган, по сути, считает все, что не совпадает с позицией минобороны и Кремля.

В России с начала войны заблокировали Facebook, Instagram, Twitter и многие СМИ, называвшие войну войной, а не "спецоперацией", как того требуют российские власти. Компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, российский суд признал экстремистской и запретил.

Google пока только продолжают штрафовать и вводить против компании разные санкции, но не блокируют. Хотя Роскомнадзор еще до войны регулярно грозил Google блокировками, а в прошлом году суд оштрафовал компанию на рекордные 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенных публикаций.

Власти не блокируют Google по экономическим и техническим причинам - так считают многие эксперты в IT.