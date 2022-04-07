Эстонская сборная по футболу сразится с греческой

Главным судьей матча будет Луси Шульцова, которая раньше обслуживала многие женские отборочные матчи чемпионатов Европы и мира. Шульцова была четвертым арбитром на отборочном женском матче Эстонии и Чехии в 2014 году – тогда на поле вышло несколько игроков, которые и сейчас вошли в состав эстонской сборной. Помощники судьи на этом матче Никола Шафранкова и Хедвика Мифкова, четвертый арбитр – Тереза Холаковска.