Завтра, 8 апреля, эстонская женская сборная по футболу сыграет первую домашнюю игру сезона. На отборочном матче чемпионата мира команда будет играть с Грецией. Судейская пригада прибудет из Чехии.
Эстонская сборная по футболу сразится с греческой
Эстонская сборная по футболу сразится с греческой
Главным судьей матча будет Луси Шульцова, которая раньше обслуживала многие женские отборочные матчи чемпионатов Европы и мира. Шульцова была четвертым арбитром на отборочном женском матче Эстонии и Чехии в 2014 году – тогда на поле вышло несколько игроков, которые и сейчас вошли в состав эстонской сборной. Помощники судьи на этом матче Никола Шафранкова и Хедвика Мифкова, четвертый арбитр – Тереза Холаковска.
Матч состоится 8 апреля в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena. Билеты в продаже в кассах Piletilevi, прямую трансляцию можно наблюдать по каналу Soccernet TV. 12 апреля в 20.00 начнется ответный матч с Грецией.
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