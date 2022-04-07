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Эстонская сборная по футболу сразится с греческой

rus.postimees.ee
Эстонская сборная по футболу сразится с греческой
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Люси Шульцова.
Люси Шульцова. Фото: uefa.com

Завтра, 8 апреля, эстонская женская сборная по футболу сыграет первую домашнюю игру сезона. На отборочном матче чемпионата мира команда будет играть с Грецией. Судейская пригада прибудет из Чехии.

Главным судьей матча будет Луси Шульцова, которая раньше обслуживала многие женские отборочные матчи чемпионатов Европы и мира. Шульцова была четвертым арбитром на отборочном женском матче Эстонии и Чехии в 2014 году – тогда на поле вышло несколько игроков, которые и сейчас вошли в состав эстонской сборной. Помощники судьи на этом матче Никола Шафранкова и Хедвика Мифкова, четвертый арбитр – Тереза Холаковска.

Матч состоится 8 апреля в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena. Билеты в продаже в кассах Piletilevi, прямую трансляцию можно наблюдать по каналу Soccernet TV. 12 апреля в 20.00 начнется ответный матч с Грецией.

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