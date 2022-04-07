Министерство финансов прогнозирует на этот год 3,8-процентный номинальный и 3,1-процентный структурный дефицит бюджета.
Минфин прогнозирует на этот год 3,1-процентный структурный дефицит бюджета
В следующем году ожидается 2,4-процентный структурный дефицит, в 2024 году 2,7-процентный, а в 2025 году 2,3-процентный. На 2026 год прогнозируется 2-процентный структурный дефицит бюджета.
Номинальный дефицит министерство прогнозирует на следующий год в размере 3,7 процента, на 2024 год 3,5 процента, на 2025 год 2,8 процента, а на 2026 год 2,2 процента.
В этом году долговое бремя вырастет с прошлогодних 18,1 процента до 19,2 процента, а в следующем до 21,6 процента. В 2024 году оно составит 25,1 процента ВВП, в 2025 году 26,5 процента, а в 2026 году 27,1 процента.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, несмотря на неопределенную обстановку правительство сфокусировалось на составлении трех поощряющих чувство уверенности планов — плана по укреплению военной безопасности Эстонии, плана по укреплению общей безопасности населения и плана по обеспечению энергетической безопасности.
«Бюджет на этот год и последующие годы должен быть сфокусирован прежде всего на снижении последствий от войны, развернутой Россией в Украине. С точки зрения государственных финансов не исчезла необходимость использовать каждый евро таким образом, чтобы извлечь максимальную выгоду для государства, но неизбежно появившиеся в связи с последствиями начавшейся в Европе войны затраты означают, что мы вновь столкнемся с тем, что баланс доходов и расходов будет достигнут медленнее, чем мы ожидали до войны, начатой Россией в Украине», - сказала министр.