Ведущая роль в переговорах между Украиной и Российской Федерацией перешла от Беларуси к Турции. Александр Лукашенко не смог смириться с потерей позиций, поэтому заявил, что переговоров между Москвой и Киева без Минска быть не может. Об этом Лукашенко заявил в ходе заседания Совбеза Беларуси, пишет УНИАН.
Лукашенко заявил, что переговоров между РФ и Украиной без Беларуси быть не может
"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.
По его словам, война в Украине влияет на Беларусь, поэтому "никаких сепаратных за спиной Минска договоренностей быть не может".
"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - объяснил свою позицию Лукашенко.
При это он указал, что после войны начнется возрождение Украины, но, по его мнению, Запад не будет бескорыстно помогать Киеву восстанавливать страну.