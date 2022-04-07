Лукашенко заявил, что переговоров между РФ и Украиной без Беларуси быть не может

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - объяснил свою позицию Лукашенко.