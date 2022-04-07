В четверг, 7 апреля в столичном районе Ласнамяэ произошел сильный пожар в трехэтажном жилом доме по адресу Паэ, 25. Жильцы дома не пострадали, однако временно оказались без крыши над головой. Городские власти заверили, что оказывают поддержку, желающих расселили во временное жилье, на следующей неделе чиновники обсудят дополнительные меры помощи.
Фото и видео ⟩ Причина пожара в доме на Паэ, 25 пока неизвестна: оставшимся без крыши над головой людям помогают
В 14.29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного дома. Жителей дома эвакуировали. Полиция поместила два десятка жителей дома в теплый автобус. К счастью, никто не пострадал.
Спасатели приступили к тушению крыши дома, откуда распространился огонь. Из-за конструкции чердака дома было сложно получить доступ к крыше и взять огонь под контроль. В 22.00 возгорание удалось локализовать. Ночью на месте продолжались работы по выявлению очагов возгорания. К полуночи пожар был ликвидирован.
На место происшествия отреагировали почти 100 человек и 30 единиц техники от полиции, спасателей, скорой помощи и МуПо. Были привлечены спасательные команды Пыхьяского региона (Ассаку, Кесклинн, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла, Локса, Нымме, Палдиски, Пирита) и команды добровольцев (Хюйру, Саку, Табасалу), а также спасательная команда Йыхви и добровольцы из Кадрина, команда Кохила и добровольческая резервная спасательная команда.
Причина пожара неизвестна. Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе производства.
Погорельцам помогают
Как заявил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, по состоянию на утро 8 апреля со всеми пострадавшими связались и предложили необходимую помощь, в том числе жилье. На новой неделе мэрия примет решение о выделении компенсации потерявшим жилье в пожаре.
«Благодарю спасателей и оперативные службы за быструю и профессиональную работу. Районная управа Ласнамяэ оказывает погорельцам поддержку, со всеми вопросами можно обращаться к старейшине района Юлианне Юрченко», - добавил Свет.
Старейшина Юрченко также подтвердила, что дом под охраной, и люди могут не беспокоиться о своих вещах.