Фото и видео ⟩ Причина пожара в доме на Паэ, 25 пока неизвестна: оставшимся без крыши над головой людям помогают

В 14.29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного дома. Жителей дома эвакуировали. Полиция поместила два десятка жителей дома в теплый автобус. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели приступили к тушению крыши дома, откуда распространился огонь. Из-за конструкции чердака дома было сложно получить доступ к крыше и взять огонь под контроль. В 22.00 возгорание удалось локализовать. Ночью на месте продолжались работы по выявлению очагов возгорания. К полуночи пожар был ликвидирован.

На место происшествия отреагировали почти 100 человек и 30 единиц техники от полиции, спасателей, скорой помощи и МуПо. Были привлечены спасательные команды Пыхьяского региона (Ассаку, Кесклинн, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла, Локса, Нымме, Палдиски, Пирита) и команды добровольцев (Хюйру, Саку, Табасалу), а также спасательная команда Йыхви и добровольцы из Кадрина, команда Кохила и добровольческая резервная спасательная команда.

Погорельцам помогают

Как заявил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, по состоянию на утро 8 апреля со всеми пострадавшими связались и предложили необходимую помощь, в том числе жилье. На новой неделе мэрия примет решение о выделении компенсации потерявшим жилье в пожаре.

«Благодарю спасателей и оперативные службы за быструю и профессиональную работу. Районная управа Ласнамяэ оказывает погорельцам поддержку, со всеми вопросами можно обращаться к старейшине района Юлианне Юрченко», - добавил Свет.

Старейшина Юрченко также подтвердила, что дом под охраной, и люди могут не беспокоиться о своих вещах.