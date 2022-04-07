В четверг, 7 апреля в микрорайоне Паэ в столичном районе Ласнамяэ произошло возгорание на чердаке трехэтажного жилого дома по адресу Паэ, 25.
Фото и видео ⟩ В Ласнамяэ горел жилой дом: спасатели просят закрыть окна
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В Ласнамяэ горел жилой дом: спасатели просят закрыть окна
В 14.29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного дома. Жителей дома эвакуировали. Полиция поместила два десятка жителей дома в теплый автобус. К счастью, никто не пострадал.
Спасатели работают с огнем в четырех зонах, вся улица в дыму. По состоянию на 16.24 работы по тушению пожара продолжаются. Задействованы дополнительные силы из-за пределов Пыхьяского региона. Доступ на крышу затруднен.
Спасатели просят жителей соседних домов закрыть окна и двери!