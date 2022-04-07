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Фото и видео ⟩ В Ласнамяэ горит жилой дом: спасатели просят закрыть окна

rus.postimees.ee
В Ласнамяэ горит жилой дом: спасатели просят закрыть окна
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В четверг, 7 апреля в микрорайоне Паэ в столичном районе Ласнамяэ произошло возгорание на чердаке трехэтажного жилого дома по адресу, Паэ, 25. 

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 14:29. Всех жителей дома эвакуировали, примерно 20 человек сейчас направлены на передержку. К счастью, никто не пострадал. 

Спасатели работают с огнем в четырех зонах, вся улица в дыму.

Спасатели просят жителей соседних домов закрыть окна и двери!

Фото: Lugeja foto
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