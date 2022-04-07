Пентагон сообщил о полном выводе войск ВС РФ из Киевской и Черниговской областей

Российская армия завершила вывод войск из Киевской и Черниговской областей для перегруппировки и переоснащения в Беларуси и России. Об этом в среду, 6 апреля, заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "не достиг ни одной из своих стратегических целей" войны в Украине. "В действительности он только берет под контроль небольшие населенные пункты… Они не взяли Харьков", - отметил он.

Между тем медиакомпания BBC приводит сделанное на условиях анонимности высказывание высокопоставленного представителя Пентагона, не исключившего возвращения российских войск в Киевскую область в будущем. Между тем AP со ссылкой на представителя Минобороны США пишет, что численность выведенных российских войск составляет не менее 24 тысяч человек.

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 30 марта Минобороны РФ сообщило о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях с целью повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров. Между тем в Украине и на Западе расценили решение Москвы как признание провала наступательной операции на данных направлениях. "Россия не справилась со своей задачей захватить Киев", - заявил Джон Кирби и призвал "быть готовыми к крупному наступлению на другие районы Украины".