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Европарламент требует полного эмбарго на импорт энергоносителей из России

rus.postimees.ee
Европарламент требует полного эмбарго на импорт энергоносителей из России
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Европарламент.
Европарламент. Фото: Aivar Aotäht

В принятой 513 голосами «за» резолюции депутаты Европейского парламента требуют максимально срочного ввода полного эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России. Против проголосовали 22 евродепутата, 19 воздержались.

«После сообщений о жестокости российских вооруженных сил в Украине не остается сомнений в том, что речь идет о военных преступлениях, совершивших которые лиц следует привлечь к ответственности», - сообщила пресс-служба Европарламента.

Парламент подчеркивает, что приоритетом для всех стран блока должно быть полное и эффективное применение уже действующих санкций по всему ЕС. Парламент также призывает лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других мультилатеральных организаций сотрудничества, например, Совета ООН по правам человека, Интерпола, ВТО и ЮНЕСКО. Это стало бы сигналом, что международная общественность не намерена возобновлять обычное общение со страной-агрессором.

Для повышения эффективности санкций Европарламент требует исключить российские банки из системы SWIFT. Также следует запретить всем связанным с Россией судам вход в ЕС и причаливание в портах ЕС, а также прекратить шоссейное транспортное сообщение из России и Белоруссии.

Евродепутаты потребовали ареста имущества всех должностных лиц РФ и связанных с режимом Путина олигархов, а также аннулирования их виз. Также следует арестовать имущество связанных с режимом Лукашенко белорусов.

Евродепутаты заявили, что после сообщений о жестокости ВС РФ, в том числе разграблении больниц, школ, убежищ и машин скорой помощи, а также стрельбе по пытающимся сбежать гражданским лицам в предварительно согласованных гуманитарных коридорах в Буче, Мариуполе, Волновахе и многих других городах и деревнях нет сомнений, что речь идет о военных преступлениях.

Виновных в преступлениях следует привлечь к ответственности. Европарламент поддерживает расследование военных преступлений и преступлений против человечества, возбужденное Международным уголовным судом, и работу следственной комиссии управления верховного комиссара ООН по правам человека. Парламент также требует создания специального суда ООН для расследования совершенных в Украине преступлений.

Европарламент подчеркивает, что поставки оружия в Украину должны продолжаться и их следует увеличить. Необходимо создать безопасные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и усилить сеть гуманитарной помощи.

Европарламент также осуждает российскую риторику, указывающую на потенциальное применение оружия массового уничтожения.

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