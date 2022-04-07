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Sputnik залетел: кто его делал и в чем их подозревают?

Ирина Каблукова
Sputnik залетел: кто его делал и в чем их подозревают?
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Елена Черышева.
Елена Черышева. Фото: Facebook

В среду вечером стало известно о том, что Полиция безопасности провела обыски и увезла с собой шеф-редактора портала «Sputnik Meediа» Елену Черышеву и ее мужа Мати-Дмитрия Терестала.

С началом войны, когда в Эстонии начали блокировать сигналы российских каналов и сайтов, «Sputnik» потерял возможность выхода в интернет на эстонской платформе. Черышева писала: «От Zone Media OÜ, чьими услугами мы пользовались для регистрации и хранения доменного имени sputnik-meedia.ee, самостоятельно (или не очень) решила, что Sputnik Meedia подпадает под статью 8 Пенитенциарного кодекса, которая касается преступлений против человечности, международной безопасности и пропаганды войны. Нам закрыли домен ЕЕ, но мы продолжили бороться и в срочном порядке перешли на другой домен».

А 8 марта 2022 года шеф-редактор сообщила, что портал прекращает свою деятельность и вновь распускает редакцию.

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