Sputnik залетел: кто его делал и в чем их подозревают?

С началом войны, когда в Эстонии начали блокировать сигналы российских каналов и сайтов, «Sputnik» потерял возможность выхода в интернет на эстонской платформе. Черышева писала: «От Zone Media OÜ, чьими услугами мы пользовались для регистрации и хранения доменного имени sputnik-meedia.ee, самостоятельно (или не очень) решила, что Sputnik Meedia подпадает под статью 8 Пенитенциарного кодекса, которая касается преступлений против человечности, международной безопасности и пропаганды войны. Нам закрыли домен ЕЕ, но мы продолжили бороться и в срочном порядке перешли на другой домен».