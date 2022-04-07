Эстония поддерживает запрет на заходы российских судов в европейские порты

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас признает, что такое ограничение повлияло бы на эстонскую экономику: если санкция распространится не только на флаг, но и на собственника, фрахтователя и так далее, то выявление всех этих собственников будет означать дополнительную работу для полиции, погранохраны и прочих ведомств.

По словам члена правления Таллиннского порта Маргуса Вихмана, в прошлом году в порты госкомпании суда заходили 1600 раз, из них около 60 раз - суда под российским флагом. По его оценке, на Таллиннский порт повлиял бы не запрет флага, а ограничения на экспорт российского сырья.

На этот раз ЕС собирается запретить только ввоз из РФ каменного угля, суда с которым последний раз заходили в порт Мууга 10 лет назад.

"Смена флага, если действовать быстро, занимает пару дней. Очевидно, эти суда просто поменяют флаг", - сказал Вихман.