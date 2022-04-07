Экономист: цены стали расти еще быстрее

Литва возглавляет таблицу роста цен в Европейском союзе: в марте цены выросли почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Эстония заняла второе место с 15%.

За год цены на продукты питания выросли на 14 процентов. Многие продукты питания быстро подорожали, включая овощи, рыбу и молочные продукты. За год подешевела только свинина. Цены на продовольствие на мировых рынках также высоки. В феврале индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций достиг исторического максимума, увеличившись за год почти на четверть. Война в Украине привела к росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло.

Половина роста потребительской корзины пришлась на энергию. Цены на энергоносители останутся высокими в течение всего года. По прогнозам Swedbank, в этом и следующем году цены на нефть превысят 100 долларов США. Цены на газ останутся очень высокими, по крайней мере, до следующей весны.

Очень быстрый рост цен продолжится в ближайшие месяцы. Ожидается, что во второй половине года рост цен замедлится. В целом за год Swedbank ожидает роста цен на 10%. Это в два раза быстрее, чем рост средней чистой заработной платы. Повышение пенсий в этом году также будет отставать. Таким образом, в этом году затянуть пояса придется и тем, кто получает зарплату, и пожилым людям. Сбережения, которые значительно выросли в годы пандемии, помогут справиться с повышением цен. Однако следует учитывать, что сбережения очень неравномерно распределены среди населения. В конце месяца 40% клиентов Swedbank по-прежнему имеют на своем банковском счете менее 500 евро.