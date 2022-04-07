Российский пилот Никита Мазепин, которого выгнали из команды Формулы-1 Хаас, сообщает, что намерен бороться в судебных инстанциях, сообщает Sport.ua.
Мазепин недоволен, что его выгнали из Ф-1: «Это культура отмены России»
Мазепин недоволен, что его выгнали из Ф-1: «Это культура отмены России»
Ранее Европейский cоюз и США из-за войны России против Украины ввели санкции против отца Мазепина, одного из крупнейших бизнесменов РФ.
«Я не согласен с санкциями против себя. И мы видим, что это происходит не только в отношении меня, но и всех спортсменов из России. Это культура отмены против России. И как я уже говорил, мы намерены бороться с этим», - сказал Мазепин.
Ранее команда Хаас расторгла контракт не только с Мазепиным, но и основным российским спонсором «УралКалием».