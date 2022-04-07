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Cооснователь Wise первым из эстонцев попал в рейтинг миллиардеров Forbes

Яанус Вогельберг
Cооснователь Wise первым из эстонцев попал в рейтинг миллиардеров Forbes
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Kristo Käärmann, üks Wise’i asutajatest ja omanikest
Kristo Käärmann, üks Wise’i asutajatest ja omanikest Фото: Eero Vabamägi

Один из основателей стартапа Wise (ранее - Transferwise) Кристо Кяэрманн в этом году попал в рейтинг миллиардеров журнала Forbes. Журнал оценивает стоимость имущества эстонца в 1,2 миллиарда долларов.

Forbes пишет, что Кяэрманн — один из новых миллиардеров, чей рост связан с миром финтеха. Кяэрманн основал Transferwise вместе с Тааветом Хинрикусом в 2011 году и стал миллиардером в июле после IPO компании на Лондонской фондовой бирже.

По данным Forbes, стоимость активов Хинрикуса после IPO на какое-то время превысила магическую отметку в один миллиард, но к моменту составления таблицы лидеров упала примерно до 700 миллионов.

При посредничестве платформы Wise ежемесячно осуществляются межгосударственные платежи почти на 8 миллиардов долларов.

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