Cооснователь Wise первым из эстонцев попал в рейтинг миллиардеров Forbes

Forbes пишет, что Кяэрманн — один из новых миллиардеров, чей рост связан с миром финтеха. Кяэрманн основал Transferwise вместе с Тааветом Хинрикусом в 2011 году и стал миллиардером в июле после IPO компании на Лондонской фондовой бирже.

По данным Forbes, стоимость активов Хинрикуса после IPO на какое-то время превысила магическую отметку в один миллиард, но к моменту составления таблицы лидеров упала примерно до 700 миллионов.

При посредничестве платформы Wise ежемесячно осуществляются межгосударственные платежи почти на 8 миллиардов долларов.