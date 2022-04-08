«Господи, какая чудесная погода! И это в Эстонии в марте. Господи, когда же все это кончится!» - и все понимают, о чем речь. «Господи, ну сколько можно повторять?» - и все понимают, что жена обращается не то чтобы к всемогущему Создателю, а просто муж опять не поменял лампочку в коридоре.
Поле битвы – сердца людей
Оставаться человеком
Наши отношения с Богом куда глубже и тоньше, чем мы сами можем полагать. Даже атеисты, которые все равно поминают его имя всуе при каждом удобном случае, совершенно не осознавая того. А иногда Он нужен нам как воздух. Например, в отчаянной ситуации, на краю, у последней черты, в минуту опасности и страха, который больше себя самого. Недаром говорят, что в окопах нет атеистов.
И не всегда мы называем это Богом. Просто порой ощущаем потребность поговорить по душам, излить душу родственной душе, облегчить душу, вспомнить и подумать о собственной душе. Как у Пушкина «Душа ждала кого-нибудь». Это, как все помнят, о предощущении любви. А кто есть Бог? Правильно. Поэтому поговорить о душе мы решили именно со священнослужителем. Отец Игорь – священник католической церкви святых Петра и Павла в Таллинне.
- Давайте начнем с самого сложного. Сейчас очень часто и со всех сторон можно услышать: нужно оставаться человеком. Что это значит? Ведь каждый понимает это по-своему, и, если присмотреться, каждый по-своему прав.
- Понимание человечности у каждого, конечно, связано с собственным мировоззрением. С точки зрения Церкви и духовности, это довольно просто и базируется на двух заповедях: любви к Богу и любви к ближнему. Если я могу любить другого человека вне зависимости от того, кем он является, значит, в глазах Господа я буду человеком. Это трудно, вспомним, например, призыв возлюбить своего врага. Если я эту любовь буду подводить под свое мировоззрение, предпочтения, под свой опыт, то, наверно, потеряю эту человечность.
Уточню, что речь не идет об обычной, эмоциональной любви: я не обязательно должен чувствовать что-то по отношению к другому, речь идет о волевой любви, сознательном решении: вне зависимости от того, нравится мне человек или нет, отвечает на мою любовь или нет, я пытаюсь сделать для него что-то хорошее. Может возникнуть при этом злость, даже ненависть, какие-то обиды, но, если хотя бы попытаться, твоя человечность будет возрастать.
А в Церкви она, конечно, связана с любовью Бога. Если я найду в ней источник любви к другому человеку, то, наверно, смогу иногда переступить через себя и сделать что-то хорошее даже для того, кто не отвечает мне. Без этого источника, не стараясь приникнуть к нему, пытаясь справиться своими силами, наверно, я буду скатываться в пропасть эгоистической любви.
Любая экстремальная ситуация проверяет людей. В трудных условиях можно узнать больше не столько о других, сколько о себе.
- А вдруг поймешь, что ты подлец?
- Это тоже по-своему неплохо. Тогда ты начнешь искать выход, направление, куда тебе нужно двигаться. Хуже, если ты подлец и этого не видишь.
Куда идти со своим страхом?
- Вспоминая цитату из Достоевского «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей», я все время думаю – а как же умы? Мы сейчас затронули любовь, но это эмоции. Как быть с головой, с разумом? Мы ведь существа мыслящие.
- С точки зрения религии в человеке важны две составляющие: это сердце и разум. Ни одну нельзя исключать. Когда человек осмысливает свой поступок, его воля, сердце, уже подсказывают ему, что делать. В христианстве даже есть оговорка относительно грехов: если один из этих элементов в совершении греха не участвовал, то грех не считается смертельным. И разум, и сердце, безусловно, важны одинаково.
- Как в нынешнее напряженное время сохранить способность нормально говорить с людьми, не поддаваться на провокации, не впадать в панику и не вестись на весь негатив, который так и сыплется со всех сторон?
- С человеком можно говорить, если он сам хочет говорить. Наверное, в Церкви немного проще, потому что люди приходят делиться своими проблемами. Не информировать меня о происходящем, а на духовный разговор или исповедь. Это знак, что человек чего-то ищет. Как правило, ситуации очевидны – и сейчас, и два года назад, когда началась пандемия. Вот вы круглые сутки пишете новости, а люди их круглые сутки читают. И, конечно, реагируют, а некоторые со своими страхами приходят к нам.
Разными страшными событиями дьявол пытается отвлечь нас от Бога, от молитвы, от каких-то хороших, добрых дел. Могу представить, что может произойти со мной. Я священник. И вместо того, чтобы посвятить время молитве, могу ведь полностью погрузиться в чтение новостей, хотя и знаю, что это не даст мне никакой новой информации, только наполнит мое сердце негативом, даже если и попытаюсь подойти к прочитанному объективно. Молитва при этом может остаться в стороне: даже на богослужении у меня в голове будут постоянно крутиться новости. Понимаю, что если я последую по этому пути, то будто совершу некое сотрудничество с дьяволом. Для меня это именно так.
Он был как из сказки: всегда добр и поэтому всегда прав. Такая была его эпоха, что доброта всегда побеждала. «Из всех возможных решений выбирай самое доброе.» Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и уж, конечно, не самое эффективное – самое доброе! Он никогда не говорил этих слов, он наверняка никогда не думал этими словами, однако вся суть его жизни – именно в этих словах. И конечно же, слова эти – не рецепт, не каждому дано быть добрым, это такой же талант, как и музыкальный слух или ясновидение, только более редкий.
Братья Стругацкие, «Волны гасят ветер»
Чтобы не уходить в эту сторону, я принял для себя решение, что смотрю новости один раз в день десять минут. И, наоборот, как можно больше времени уделяю молитве. Причем не такой, когда в голове крутятся проблемы, последние события и новости. Молитве о том, что прочел в Библии, чтобы понять, что Господь хочет сказать мне, в каком направлении мне двигаться, как я могу стать лучше. И людям, которые приходят ко мне, я тоже советую использовать такой подход, обдумывать знаки, полученные в ходе молитвы. Это трудно.
А когда слишком легко, Господь, кажется, не нужен. Когда появляются трудности, происходят непонятные события, можно стать лучше. События способны так повлиять, что человек скатится в пропасть злобы и ненависти, а может стать лучше. И я всегда советую людям использовать эти возможности, трудности, моменты страха. Неизвестно, что нас ждёт в будущем, – нынешняя, страшная обстановка уже дана, и ее необходимо использовать во благо.
Контроль над ситуацией
- Чем больше мы загружаем себя внутренней работой, тем меньше паникуем и злимся, тем меньше расходуем ресурса на то, чтобы создать у себя иллюзию контроля над ситуацией? Можно применить и другие методы, подобные церковным: исповедь – душевная беседа с другом или психологом, молитва – медитация.
- Тут необходимо уточнить. Работа, даже внутренняя, – это один из способов побега от проблем. А уход в молитву сродни прогулке в лесу. Это не загрузка, чтобы отвлечься, а для способ набраться сил. Это как встреча с добрыми друзьями, с которыми ты счастлив, с которыми не обсуждаешь постоянно проблемные темы, вам просто хорошо побыть вместе. Молитва – то же самое. Тебе просто хорошо побыть вместе с Богом; молитва похожа на разговор с другим человеком, который дает отдых твоей душе, помогает восстановить душевные силы.
С медитацией тоже есть оговорки: если ты прочел какую-то страшную новость, она постоянно будет крутиться в голове. А молитва – это именно разговор, разговор о чем-то важном для тебя. Попытка узнать, что Бог желает тебе сказать. И Он может повести тебя в совершенно другую сторону – как на той самой прогулке в лесу или в парке: ты можешь увидеть красивую птичку, кошку, и мысли примут другое направление. Молитва, беседа с Богом – это больше отдых души и регенерация внутренних сил, не работа, не побег от действительности.
Важно уточнить и по поводу исповеди: это не просто разговор, а осознание своих грехов и слабостей. Исповедь важна не для поиска психологической поддержки, а для признания того, что ситуация перерастает тебя, ты не можешь с ней справиться. Что злишься, совершаешь неверные поступки. Это признание того, что тебе нужна помощь. Исповедь – это способность признать свою слабость, чтобы Бог помог и вывел на правильный путь.
- Где черпать эту способность, когда ты в панике, в отчаянии? А если ты неверующий?
- Любой человек в отчаянии начинает взывать к Богу. С этого начинается молитва. И если она искренняя, от всего сердца, Он в любом случае ее услышит. И ответит. Но здесь я бы добавил один важный момент: ответит так, как лучше всего в этой ситуации.
- То есть, не факт, что тебе понравится?
- Да. Он ответит, как родитель ребенку, которому может тоже не понравиться ответ родителя: запрет или наставление. Человек, если у него нет повседневного, привычного контакта с Богом, может не принять ответ. Господь всегда желает нам счастья. Но оно не всегда выглядит так, как нам бы хотелось, и не всегда состоит в том, что нам представляется самым желанным. Многие Отцы Церкви упоминали о том, что если бы все наши желания исполнялись, то жизнь на земле превратилась бы в ад.
Молитве нужно учиться, чтобы разговор с Богом не превратился в бесконечную череду просьб, а стал настоящим диалогом, полезным для души и стимулирующим идти в этом общении дальше, не останавливаясь на достигнутом.
Не мир, но меч?
- Вы согласны, что в эти дни неизбежно возникает вопрос – где же Бог, если творится столько зла?
- На самом деле, люди живут без Бога. Даже многие из тех, кто приходит в церковь. Помолились – и на этом все закончилось. Час в неделю. Я понимаю вопрос «где Бог?». А где вы? Вам самим Бог нужен? В чрезвычайных, трудных ситуациях люди начинают вспоминать о Боге, но действительно ли это приближает их нему? Или это просто перечень пожеланий? Разумеется, в конечном итоге все в Его руках, но Богу нужны и наши руки, чтобы ими творилась Его воля. Многое из того, что мы видим сейчас, результат наших собственных действий и нашего отхождения от Господа. Даже если Он хочет нам помочь, мы ведь не принимаем эту помощь, нам она не нужна, мы ведь сами знаем, как лучше.
Если человек кого-то ненавидит, чем он отличается от тех, кого ненавидит? Тем, что у него нет возможности сделать столько зла, сколько делают они? Люди сами не обращаются к любви, к заповедям, не сотрудничают с Всевышним – а Он не воплощает свою волю без нас. Может быть, нужно пройти этот этап, все эти трудности, проблемы и горести, чтобы человек вернулся к Богу и нашел счастье?
- Очень известна цитата из Евангелия от Матфея «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». И часто ею оправдывают войны, шире – насилие вообще. Наверняка здесь есть какой-то подвох и недопонимание. Ну не мог Иисус одобрять такое!
- Один из святых сказал: где война, там нет Бога. Речь не идёт о войне, происходящей где-то на земле, а о той, что идет внутри нас, в нашей душе. Та самая борьба дьявола с Господом, о которой мы говорили. Иисус объяснял Свои слова и говорил, что против Его учеников ополчатся его противники, они перенесут свою злость на Его последователей. Человек, желающий стать христианином, не обретет «святого мира» в своем сердце в мгновение ока. Было бы так здорово просто забыться – и больше тебя ничего не касается. Нет, ничего тебя не минет.
Представим, что человек на требование выбрать ту или иную сторону выберет третью возможность и ответит: я на стороне Бога. Возможно, возникнет конфликт и страдание. В ночь предательства в Гефсиманском саду Петр попытался спасти Иисуса, однако тот велел ему спрятать клинок в ножны. Так что этот меч – не война, а страдание за истину. Не покой, который даёт современный мир, а испытания и боль. А мир будет в душе, от понимания своего единства с Всевышним.
Портал «Учат в школе» цитирует сочинения четвероклассников на тему «Что значит быть человеком?»
- Это человек, у которого есть сердце и душа. Даже если кто-то делает в жизни ошибки, настоящий человек обязательно их поймет и исправит. Быть человеком – это значит быть готовым прийти на помощь любому.
- Быть человеком – значит, быть добрым, отзывчивым, помогать людям. Быть спокойным и не жадным, внимательным и честным.
- Быть человеком, значит, делать человечные поступки. Думать не только о себе, но и о мире, который окружает тебя.
- Быть человеком – значит, достойно существовать в этом мире. Делать добро людям и никогда их не обманывать. Быть вежливым и добрым. Настоящий человек – это друг, способный прийти на помощь, освободить из беды и не завидовать.
- Настоящий человек должен хорошо относится не только к себе, но и к другим людям.