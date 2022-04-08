Куда идти со своим страхом?

- Вспоминая цитату из Достоевского «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей», я все время думаю – а как же умы? Мы сейчас затронули любовь, но это эмоции. Как быть с головой, с разумом? Мы ведь существа мыслящие.

- С точки зрения религии в человеке важны две составляющие: это сердце и разум. Ни одну нельзя исключать. Когда человек осмысливает свой поступок, его воля, сердце, уже подсказывают ему, что делать. В христианстве даже есть оговорка относительно грехов: если один из этих элементов в совершении греха не участвовал, то грех не считается смертельным. И разум, и сердце, безусловно, важны одинаково.

- Как в нынешнее напряженное время сохранить способность нормально говорить с людьми, не поддаваться на провокации, не впадать в панику и не вестись на весь негатив, который так и сыплется со всех сторон?

- С человеком можно говорить, если он сам хочет говорить. Наверное, в Церкви немного проще, потому что люди приходят делиться своими проблемами. Не информировать меня о происходящем, а на духовный разговор или исповедь. Это знак, что человек чего-то ищет. Как правило, ситуации очевидны – и сейчас, и два года назад, когда началась пандемия. Вот вы круглые сутки пишете новости, а люди их круглые сутки читают. И, конечно, реагируют, а некоторые со своими страхами приходят к нам.

Разными страшными событиями дьявол пытается отвлечь нас от Бога, от молитвы, от каких-то хороших, добрых дел. Могу представить, что может произойти со мной. Я священник. И вместо того, чтобы посвятить время молитве, могу ведь полностью погрузиться в чтение новостей, хотя и знаю, что это не даст мне никакой новой информации, только наполнит мое сердце негативом, даже если и попытаюсь подойти к прочитанному объективно. Молитва при этом может остаться в стороне: даже на богослужении у меня в голове будут постоянно крутиться новости. Понимаю, что если я последую по этому пути, то будто совершу некое сотрудничество с дьяволом. Для меня это именно так.